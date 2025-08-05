05 августа 2025

Бывший пермский пожарный, ушедший на СВО, рассказал о ритуале перед выходом на боевое задание

Пермяк с позывным Артист в зоне СВО придумал ритуал перед выходом на задание
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«Артист» несет службу на Херсонском направлении
«Артист» несет службу на Херсонском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывший пермский пожарный, отправившийся на спецоперацию, общается с иконой перед выходом на боевое задание. Боец с позывным «Артист» служит в мотострелковом батальоне. Сейчас военнослужащий находится на Херсонском направлении. Интервью с «Аптистом» опубликовано на странице регионального отделения ОНФ в Пермском крае.

«У меня есть икона в комнате. И каждый раз я сажусь напротив нее и около минуты разговариваю с богом, с иконой. Несмотря на то, что командир иногда меня торопит, на я все равно вначале разговариваю с богом и только потом иду на выполнение боевого задания», — рассказал боец представителям организации.

Военнослужащий получил ранение, но сейчас восстановился и продолжает службу. «Артист» отмечает, что готов дальше выполнять боевые задачи, «пока не будут достигнуты поставленные цели».

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Бывший пермский пожарный, отправившийся на спецоперацию, общается с иконой перед выходом на боевое задание. Боец с позывным «Артист» служит в мотострелковом батальоне. Сейчас военнослужащий находится на Херсонском направлении. Интервью с «Аптистом» опубликовано на странице регионального отделения ОНФ в Пермском крае. «У меня есть икона в комнате. И каждый раз я сажусь напротив нее и около минуты разговариваю с богом, с иконой. Несмотря на то, что командир иногда меня торопит, на я все равно вначале разговариваю с богом и только потом иду на выполнение боевого задания», — рассказал боец представителям организации. Военнослужащий получил ранение, но сейчас восстановился и продолжает службу. «Артист» отмечает, что готов дальше выполнять боевые задачи, «пока не будут достигнуты поставленные цели».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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