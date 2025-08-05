05 августа 2025

Экс-мэр Златоуста снялся с выборов

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Вячеслав Жилин потеряет депутатский статус
Вячеслав Жилин потеряет депутатский статус Фото:

Бывший мэр Златоуста (Челябинская область) Вячеслав Жилин снялся с выборов в городские депутаты. Информация об этом появилась на сайте облизбиркома.

«Жилин Вячеслав Анатольевич. Выбывший после регистрации кандидат», — сообщается на сайте избиркома.

Жилин шел на выборы как самовыдвиженец, хотя состоялся в партии «Справедливая Россия — За правду!». По словам Жилина, он не успевал принять участие в партконференции, где его выдвинули бы как кандидата от партии.

Жилин был мэром Златоуста с 2012 по 2019 годы. Ранее Жилин состоял в партии «Единая Россия». После того, как в 2019 году по требованию губернатора Алексея Текслера он ушел в отставку с поста мэра, Жилин вышел из рядов ЕР. Затем при поддержке партии «За правду!» он избрался в горсобрание Златоуста.

Жилин — действующий депутат по избирательному округу № 17. После снятия Жилина на мандат по этому округу претендуют инженер Руслан Салимов от партии «Новые люди», завхоз библиотечной системы Ксения Столярова (КПРФ) и студент Ярослав Суворкин (ЕР).

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Бывший мэр Златоуста (Челябинская область) Вячеслав Жилин снялся с выборов в городские депутаты. Информация об этом появилась на сайте облизбиркома. «Жилин Вячеслав Анатольевич. Выбывший после регистрации кандидат», — сообщается на сайте избиркома. Жилин шел на выборы как самовыдвиженец, хотя состоялся в партии «Справедливая Россия — За правду!». По словам Жилина, он не успевал принять участие в партконференции, где его выдвинули бы как кандидата от партии. Жилин был мэром Златоуста с 2012 по 2019 годы. Ранее Жилин состоял в партии «Единая Россия». После того, как в 2019 году по требованию губернатора Алексея Текслера он ушел в отставку с поста мэра, Жилин вышел из рядов ЕР. Затем при поддержке партии «За правду!» он избрался в горсобрание Златоуста. Жилин — действующий депутат по избирательному округу № 17. После снятия Жилина на мандат по этому округу претендуют инженер Руслан Салимов от партии «Новые люди», завхоз библиотечной системы Ксения Столярова (КПРФ) и студент Ярослав Суворкин (ЕР).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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