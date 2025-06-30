Экс-мэр Златоуста Жилин пойдет на выборы самовыдвиженцем

Бывший мэр Златоуста (Челябинская область) Вячеслав Жилин пошел на выборы в горсобрание самовыдвиженцем. Информация об этом содержится на сайте облизбиркома. Ранее Жилин участвовал в выборах от ЕР и партии «За правду».
«Жилин, Вячеслав Анатольевич, избирательный округ № 17. Самовыдвижение», — сообщает сайт избиркома.
Жилин был мэром Златоуста с 2012 по 2019 годы. Ранее Жилин состоял в партии «Единая Россия». После того, как в 2019 году по требованию губернатора Алексея Текслера он ушел в отставку с поста мэра, Жилин вышел из рядов ЕР. Затем при поддержке партии «За правду!» он избрался в горсобрание Златоуста. Перед съездом, где решался вопрос об объединении трех партий, Жилин вступил в ряды «Справедливой России» и возглавил фракцию партии в местном собрании.
В 2021 году Жилин рассматривался как возможный кандидат на выборах в Госдуму от «Справедливой России» по Златоустовскому одномандатному округу, однако отказался от участия в выборах. В соцсетях он заявил, что принял такое решение самостоятельно.
В разговоре с корреспондентом URA.RU Жилин сообщил, что подал документы как самовыдвиженец, поскольку в связи с отъездом не знал, успеет ли принять участие в конференции отделения партии, на которой принималось решение о выдвижении кандидатов. По этой причине он вынужден был подать их до конференции, а без ее решения это можно было сделать только в порядке самовыдвижения.
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