05 августа 2025

В Челябинске на месте старых домов возведут новые микрорайоны. Карта

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В Челябинске новые жилые комплексы построят на месте снесенных домов
В Челябинске новые жилые комплексы построят на месте снесенных домов Фото:

Проект комплексного развития территорий (КРТ) реализуют в Ленинском районе Челябинска в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова и Обуховской с учетом многоквартирного дома по Копейскому шоссе. Общая площадь участка, на котором возведут новые дома — 21,02 гектара. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте мэрии.

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова, Обуховской с учетом многоквартирного дома по Копейскому шоссе, 15 в Ленинском районе города Челябинска. Общая площадь — 21,02 га», — сообщается на сайте мэрии.

Как сообщается в документации, застройщик будет определен после проведения аукциона. Новые микрорайоны он должен будет построить за семь лет. На месте снесенных домов девелопер возведет не менее 294 250 квадратных метров нового жилья. На территории будут построены многоквартирные жилые дома и социальные учреждения в соответствии с проектом КРТ.

Градостроительный потенциал территории составит 294 250 квадратных метров
Градостроительный потенциал территории составит 294 250 квадратных метров
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Проект комплексного развития территорий (КРТ) реализуют в Ленинском районе Челябинска в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова и Обуховской с учетом многоквартирного дома по Копейскому шоссе. Общая площадь участка, на котором возведут новые дома — 21,02 гектара. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте мэрии. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова, Обуховской с учетом многоквартирного дома по Копейскому шоссе, 15 в Ленинском районе города Челябинска. Общая площадь — 21,02 га», — сообщается на сайте мэрии. Как сообщается в документации, застройщик будет определен после проведения аукциона. Новые микрорайоны он должен будет построить за семь лет. На месте снесенных домов девелопер возведет не менее 294 250 квадратных метров нового жилья. На территории будут построены многоквартирные жилые дома и социальные учреждения в соответствии с проектом КРТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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