Проект комплексного развития территорий (КРТ) реализуют в Ленинском районе Челябинска в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова и Обуховской с учетом многоквартирного дома по Копейскому шоссе. Общая площадь участка, на котором возведут новые дома — 21,02 гектара. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте мэрии.
«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова, Обуховской с учетом многоквартирного дома по Копейскому шоссе, 15 в Ленинском районе города Челябинска. Общая площадь — 21,02 га», — сообщается на сайте мэрии.
Как сообщается в документации, застройщик будет определен после проведения аукциона. Новые микрорайоны он должен будет построить за семь лет. На месте снесенных домов девелопер возведет не менее 294 250 квадратных метров нового жилья. На территории будут построены многоквартирные жилые дома и социальные учреждения в соответствии с проектом КРТ.
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