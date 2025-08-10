Бывшая жена выдвинула страшные обвинения искалеченному бойцу СВО из Екатеринбурга

Бывшая жена бойца СВО из Екатеринбурга обвинила его в домогательствах к детям

11 августа 2025 в 06:52 Размер текста - 17 +

Экс-супруга обратилась в правоохранительные органы с заявлением на бывшего мужа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Екатеринбурге разгорается громкий скандал: бывшая супруга участника СВО, получившего тяжелые ранения на фронте, обвинила мужчину в сексуальных домогательствах к своим детям от первого брака. Женщина уже обратилась с соответствующим заявлением в Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. Сам мужчина категорически отвергает предъявленные ему обвинения, настаивая на том, что слова бывшей жены — клевета. Подробности семейного конфликта — в материале URA.RU. Хронология отношений Как сообщил представитель защиты Сергей Шамсутдинов, супруги вели совместное хозяйство с 2018 года. Мужчина принимал участие в воспитании и материальном обеспечении двоих детей жены от предыдущего брака, а также их общего ребенка. Со временем между супругами возникли разногласия, отношения начали ухудшаться. В 2022 году на фоне семейных конфликтов ситуация обострилась, и супруга подняла вопрос о разводе. Адвокат утверждает, что его доверитель полностью обеспечивал семью (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Конфликты были исключительно из-за его попыток донести до членов семьи границы допустимого поведения (такие как запрет на курение и т. п.). Только дети не воспринимали его как мужчину, к мнению которого нужно прислушиваться. Никакого рукоприкладства, конечно же, не было», — говорит Шамсутдинов. В 2023 году пара фактически перестала жить вместе. Несмотря на это, по словам адвоката, мужчина продолжал материально поддерживать семью. Весной 2023 года уралец добровольно отправился на фронт. «Мой доверитель, будучи работником оборонного предприятия, сам желая не оставаться в стороне в трудное для нашей страны время, добровольно подписал контракт и ушел на передовую. Буквально сходу после обучения принял участие в боевых действиях в ходе СВО на Украине. В июле 2023 он получил тяжелые ранения и был награжден медалью „За отвагу“», — подчеркнул юрист. «По возвращении с передовой он обнаружил, что бывшая супруга сняла с его счетов более двух миллионов рублей и пыталась получить автомобиль, оплаченный за счет компенсации за ранение». Обвинения Адвокат Сергей Шамсутдинов уверен в невиновности своего клиента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В разгар имущественных споров женщина обратилась к юристу и психологу, которые, как предполагает адвокат, помогли ей сформировать обвинения против бывшего супруга. Поводом для обращения в правоохранительные органы стали действия мужчины по уходу за детьми, которые, по мнению матери, носили неприемлемый характер. «Вот скажите, в ситуации, когда папа берет на руки ребенка-инвалида, который самостоятельно не может справить нужду в силу своих физических ограничений и помогает ему в этом, выполняя за него обычные вещи, которые делают обычные люди находясь в туалете — в этом прикосновении к нему есть состав ст. 132 УК РФ или он должен был оставить в отсутствие матери такого ребенка один на один с возникшей проблемой? Или когда папа берет на руки свою родную малолетнюю дочь, которая в силу возраста только-только научилась ходить, и, играя и радуясь вместе с ней, поднимает ее на руки и целует в пузико — это тоже уже становиться преступлением?», — задается вопросом Шамсутдинов. Бывшие супруги привлекли юристов для защиты своих интересов в суде Фото: Создано в Midjourney © URA.RU По словам адвоката бойца, первоначально дело рассматривал военный следственный комитет, где после опроса ребенка с участием независимого психолога, приглашенного следователями военного следственного комитета, не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Однако женщина продолжила обращаться с заявлениями, и расследование было возобновлено. «В данном деле ключевое значение имеют несколько обстоятельств. Обвинения и обращение к психологу совпали по времени с заявлением моего подзащитного о намерении подать на развод, что указывает на возможную мотивацию. Проведенная судебная психологическая экспертиза подтвердила положительные доверительные отношения между подзащитным и его родной дочерью. Одновременно экспертиза отметила подверженность влиянию и целенаправленное формирование матерью негативного восприятия подзащитного у двоих ее детей от предыдущего брака», — сказал Шамсутдинов. Детали обвинений и позиция защиты В гражданском процессе мужчине удалось сохранить за собой часть имущества — автомобиль Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Адвокат утверждает, что обвинения появились после того, как мужчина подал на развод, и считает их попыткой получить дополнительные ресурсы. Также он опровергает сообщения в СМИ о якобы найденных у мужчины сексуальных игрушках — по его словам, эти предметы принадлежали бывшей супруге и находились в ее доме. В ходе судебного разбирательства успешно удалось отстоять право раненого участника СВО на автомобиль, купленный на средства от его ранения. «Отдельно вызывает возмущение намеренное искажение фактов в СМИ представителем потерпевшего относительно изъятия так называемых „сексуальных игрушек“ у ветерана», — отметил защитник. «На самом деле четыре мешка с ними были обнаружены дома у его бывшей супруги, которая хранила их в то время, пока мужчина находился на линии боевого соприкосновения или лежал раненый в госпитале более полутора лет, и эти предметы предназначались исключительно для нее», — заявил юрист. «В целом по данному делу наиболее возмутительны попытка бывшей жены нажиться на тяжело раненом мужчине», — сказал Сергей Шамсутдинов. Шамсутдинов утверждает, что в его практике уже были случаи, когда его клиентов пытались оговорить (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сергей Шамсутдинов отмечает, что подобные обвинения нередко используются женщинами в ходе разводов для давления на бывших супругов и получения имущественных выгод. Он приводит примеры аналогичных дел, когда обвинения не подтверждались, но сильно влияли на жизнь обвиняемых. «Подобные случаи ложных обвинений в преступлениях против половой неприкосновенности, часто используемые в корыстных целях, являются частым явлением в его практике. Я обеспокоен тем, что система, призванная защищать детей и реальных жертв насилия, часто становится инструментом злоупотребления со стороны женщин. Надеюсь, что и в текущем деле удастся доказать отсутствие преступления и ложность обвинения, добившись справедливости для бойца», — заявил правозащитник. Комментарий адвоката бывшей жены Представитель несовершеннолетних потерпевших Сергей Тетерин в комментарии для URA.RU сообщил иные подробности резонансного дела. По словам Тетерина, который ссылается на материалы следствия, один из ключевых эпизодов, касающихся демонстрации порнографических материалов несовершеннолетнему ребенку, был признан самим подсудимым еще на стадии предварительного следствия. Согласно заявлению адвоката Тетерина, проведенная медэкспертиза установила, что мужчина является полностью вменяемым (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Помимо этого в рамках расследования также стало известно, что в ходе обыска в автомобиле мужчины были обнаружены многочисленные секс-игрушки, причем, как уточнил адвокат, большая часть из них была использована подсудимым в своих фотосессиях для специфических сайтов для ЛГБТ*/БДСМ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) аудитории», — отметил Тетерин. Защита строила свою линию, ссылаясь на участие подсудимого в СВО и полученные им травмы, в том числе контузию. «Адвокаты утверждали, что первоначальные признательные показания были даны в состоянии, когда мужчина не осознавал своих действий. Однако проведенная психолого-психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым и способным отдавать отчет своим поступкам», — сказал Тетерин. «Экспертиза не была оспорена стороной защиты, дополнительных экспертиз стороной защиты не запрашивалось», — говорит Тетерин. «Меня поражает цинизм стороны защиты: участие в СВО — это не индульгенция. Я уверен, что бойцы подразделения „Урал“, узнав, что он творил с малолетними и кто он по жизни, выписали бы ему билет в один конец». По словам Тетерина, следствие не установило фактов оговора со стороны потерпевших (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Параллельно уголовному процессу между сторонами шли гражданские споры о разделе имущества. «В апреле 2025 года было заключено мировое соглашение, по которому мужчина получил автомобиль, а дети были наделены долями в недвижимости. Также была выплачена денежная компенсация. Несмотря на это, защита позднее выдвигала претензии по поводу якобы неурегулированных имущественных вопросов», — сообщил представитель несовершеннолетних. «По итогам расследования подтверждено, что в отношении детей имели место демонстрация порнографических материалов и в одном эпизоде — действия сексуального характера без полового контакта. Следствие не установило фактов оговора со стороны потерпевших, а доказательства были признаны достаточными для передачи дела в суд», — отметил он. Редакция URA.RU обратилась в региональное управление Следственного комитета РФ. 