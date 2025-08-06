Следственные действия ФСБ на «Дагнефтепродукте» попали на видео

ФСБ России опубликовала видеоматериалы, запечатлевшие ход следственных мероприятий на предприятии «Дагнефтепродукт», которое ранее было незаконно присвоено и впоследствии возвращено в собственность государства. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Видео есть в распоряжении URA.RU.
На опубликованных кадрах запечатлен процесс посадки подразделений спецназа в вертолет, их облет территории завода и последующая высадка на территории нефтекомплекса. Кроме того, в ролике присутствуют эпизоды общения силовиков с подозреваемыми по делу, проведения обысков в их жилищах, а также демонстрируются изъятые деньги и оружие. Отдельно показаны кадры, на которых сотрудники правоохранительных органов входят в здание Народного собрания Дагестана и направляются в рабочий кабинет бывшего государственного секретаря республики Магомед-Султана Магомедова.
Ранее в ходе расследования выяснилось, что Магомедов причастен к незаконному присвоению принадлежащего государству предприятия «Дагнефтепродукт», специализирующегося на перевалке и обеспечении нефтепродуктами. По данным следствия, используя свои административные полномочия, Магомедов инициировал принятие ряда распоряжений органами власти республики. В результате в период с 2001 по 2005 годы предприятие было незаконно переведено в собственность республики, после чего продано аффилированным с Магомедовым лицам по заниженным ценам.
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