ФСБ установила причастность экс-госсекретаря Дагестана к хищению у государства

Судом принято решение о передаче государству нефтяных комплексов, принадлежащих бывшему государственному секретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и другим фигурантам дела о мошенничестве, связанном с хищением имущества компании «Дагнефтепродукт». Стоимость изъятых объектов превышает 100 миллиардов рублей, тогда как общий ущерб по делу оценивается примерно в три миллиарда рублей. Информацию сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«ФСБ РФ совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и министерством внутренних дел Российской Федерации вскрыта мошенническая схема по хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе — Дагестанского государственного предприятия по перевалке и обеспечению нефтепродуктами „Дагнефтепродукт“, — говорится в сообщении.
Выяснено, что Магомедов применял служебное положение для неправомерного перевода предприятия в собственность республики, после чего объект был реализован аффилированным лицам по заниженной стоимости. В связи с этим Генеральная прокуратура направила в суд иск о противодействии коррупции, который был удовлетворен. Предприятие «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей возвращено государству.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. Сотрудниками правоохранительных органов было проведено 70 обысков, в ходе которых были изъяты значительные суммы денежных средств, а также ценные вещи. Как сообщили в ФСБ, Магомедов освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Следственные мероприятия продолжаются.
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