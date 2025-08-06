Пермяки считают дни до открытия нового зоопарка. Туда сейчас активно перевозят животных из старого зверинца, который 13 июля 2025 года отработал свой последний день и закрылся навсегда. Новый зоопарк будет насчитывать более 3 тысяч обитателей 314 видов. Между тем, пока зверинец в микрорайоне Нагорный еще не распахнул свои двери, жители и гости города могут посмотреть на животных и в других местах.
Например — в бесплатном частном мини-зоопарке в Мотовилихинском районе Перми. Его в 2016 году открыл бывший житель Грузии, а ныне пермяк, Вячеслав Кварацхелия. Он облагородил пустырь, и теперь на территории благоустроенного парка на улице Смирнова, 91, работает фонтан, водопады, в речках плавает рыба, а в мини — зоопарке можно встретить как экзотических пакистанских коз-камори, так и обычных лесных ежей. Как выглядит частный зверинец и кого там можно увидеть — в фоторепортаже URA.RU.
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