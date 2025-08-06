Новый президент Польши Навроцкий принес присягу и вступил в должность

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Кароль Навроцкий принес присягу и официально вступил в должность президента Польши
Кароль Навроцкий принес присягу и официально вступил в должность президента Польши Фото:

Кароль Навроцкий принес присягу и официально вступил в должность президента Польши. Церемония инаугурации состоялась в среду в здании парламента и транслировалась ведущими польскими телеканалами. Срок полномочий главы государства составит пять лет, пишет РИА Новости.

Присягу у Навроцкого принял спикер Сейма Шимон Холовня. В своем обращении новый президент заявил о готовности «стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства», подчеркнув, что интересы родины и благополучие граждан будут для него «высшим наказом». В торжественном мероприятии приняли участие депутаты, сенаторы, члены правительства, представители дипкорпуса, духовенства и военные.

Присутствовали также бывшие президенты страны, за исключением Леха Валенсы, который назвал церемонию «отвратительным шоу» и отказался прийти. Во втором туре выборов 1 июня Навроцкий, выдвинутый от оппозиции, победил с результатом 50,89%, опередив кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского (49,11%). Ожидается, что в ближайшее время Навроцкий начнет поездки по стране, а также инициирует ряд законопроектов, в том числе по строительству Центрального транспортного узла (ЦТК) и увеличению необлагаемого налогом минимума дохода до 60 тысяч злотых (около 16 тысяч долларов США).

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Кароль Навроцкий принес присягу и официально вступил в должность президента Польши. Церемония инаугурации состоялась в среду в здании парламента и транслировалась ведущими польскими телеканалами. Срок полномочий главы государства составит пять лет, пишет РИА Новости. Присягу у Навроцкого принял спикер Сейма Шимон Холовня. В своем обращении новый президент заявил о готовности «стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства», подчеркнув, что интересы родины и благополучие граждан будут для него «высшим наказом». В торжественном мероприятии приняли участие депутаты, сенаторы, члены правительства, представители дипкорпуса, духовенства и военные. Присутствовали также бывшие президенты страны, за исключением Леха Валенсы, который назвал церемонию «отвратительным шоу» и отказался прийти. Во втором туре выборов 1 июня Навроцкий, выдвинутый от оппозиции, победил с результатом 50,89%, опередив кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского (49,11%). Ожидается, что в ближайшее время Навроцкий начнет поездки по стране, а также инициирует ряд законопроектов, в том числе по строительству Центрального транспортного узла (ЦТК) и увеличению необлагаемого налогом минимума дохода до 60 тысяч злотых (около 16 тысяч долларов США).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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