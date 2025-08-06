Тюменский ресторанный холдинг «Максим» обзавелся новыми заведениями в городе. Месяц назад начала работу мини-сыроварня в Тюменском технопарке, состоялось открытие совместного ресторана с московским бизнесменом, готовятся к открытию еще два заведения в коллаборации с White Rabbit Family. URA.RU выяснило, из чего состоит холдинг и какую прибыль он приносит своей владелице Ларисе Невидайло.
Все использованные данные опубликованы в открытых источниках. Бухгалтерская отчетность размещена в системе ГИР БО Федеральной налоговой службы, оценки рентабельности проведены системой прослеживаемости бизнеса СБИС. Также использованы публикации в средствах массовой информации.
Кто такая Лариса Невидайло
Основатель первой и крупнейшей в Тюмени ресторанной компании Лариса Невидайло — коренная жительница региона. Она родилась в июле 1962 года в селе Чащино Заводоуковского района. Свой холдинг «Максим» она основала в 1997 году. С 2013 до 2021 года являлась бизнес-омбудсменом Тюменской области, затем вернулась к развитию своего бизнеса.
По образованию Невидайло — филолог. Образование получила в Тюменском государственном университете. Замужем, трое детей. В различных интервью неоднократно рассказывала о том, что первые два брака считает неудачными.
По данным системы СБИС, в качестве ИП Невидайло зарегистрирована в Дударева в 2022 году. Среди видов деятельности — производство чая и кофе, издание журналов и еще 10 пунктов. В составе бизнес-империи — множество заведений:
- ресторан "Максим";
- ресторан "Посейдон";
- ресторан-музей "Чум";
- ресторан "Максимыч";
- загородный ресторан "Дача";
- гастробистро "TEHNIKUM";
- "Сыроварня";
- "Минисыроварня";
- кафе "Chicko";
- кафе "Ван Гоги";
- бар "Водокачка";
- бургерная "Голодный Макс";
- бар "Другое Дело";
- сеть кофеен "Максим".
Чем владеет Лариса Невидайло
Управлением всеми входящими в холдинг заведениями занимается десять компаний. Невидайло владеет ими единолично или на правах соучредителя.
Какими компаниями владеет единолично
Невидайло является учредителем в доле 100% у трех компаний. Самой прибыльной из них является ООО «Трест»: по итогам 2024 года она показала чистую прибыль на уровне 2,1 миллиона рублей. В свою очередь, трест является учредителем ООО «Максим-Минисыроварня», которое только недавно начало работу, вследствие чего показывает естественные убытки, связанные с открытием заведения общепита.
Еще одна компания в бизнес-империи Невидайло — ООО «Максим-кофейни». В нескольких интервью ресторатор вспоминает: когда открывала первую точку этой сети, кофеен в России было всего три. Сейчас, по данным официального сайта холдинга, в городе работают четыре точки с кофе и выпечкой. Стоимость этого актива составляет 10,3 миллиона рублей, прибыль по итогам года — 400 тысяч. Рентабельность предприятия оценивается в 2,6%.
Третий актив, целиком принадлежащий Невидайло — ООО «Максим-рестораны». Стоимость компании — 8,4 миллиона рублей. По итогам 2024 года получен убыток в размере 15,9 миллиона.
И, наконец, ООО «Максим». Его стоимость приближается к 21 миллиону рублей. По итогам 2024 года показало убыток в размере 9,4 миллиона рублей. Рентабельность на отметке 0,2% — в среднем по отрасли 5,9.
В каких компаниях является совладельцем
Еще пять компаний, входящих в состав холдинга, имеют совладельцев в различных пропорциях. Не упоминая совладельцев, вот эти компании.
- ООО «Макс Групп». Стоимость 41 миллион рублей, Прибыль в 2024 году — 17,2 миллиона рублей.
- ООО РК «Максим». Стоимость 29,3 миллиона рублей. Прибыль в 2024 году — 7,3 миллиона рублей.
- ООО «Техникум-Тюмень». Ресторан только провел техническое открытие, говорить о какой-либо рентабельности и прибыли еще слишком рано.
- ООО «Горыныч-Тюмень». Пока еще заведение готовится к открытию. Стоит упоминания, однако пока не подлежит финансовому анализу.
- ООО «Чикотюмень». Отрицательные активы размером в минус 22,6 миллиона рублей. В 2024 году показало убытки на 9,8 миллиона.
Какая репутация у холдинга «Максим»
В целом, репутационная картина холдинга в регионе благоприятная. За годы существования ни сам холдинг, ни его заведения не были втянуты в сколь нибудь заметные суды или скандалы.
Единственным относительно крупным инцидентом может считаться история с увольнением всего персонала бара «Дело», который холдинг приобрел в январе 2024 года. Тогда «Максим» пытались обвинить в навязывании своих стандартов с целью «выдавить» сотрудников с их мест. Однако, в холдинге пояснили, что никого не выгоняли. «Им предложили адаптироваться к новым реалиям, но они сами решили уйти» — так звучала официальная версия, озвученная пиарщиками империи Невидайло.
Еще одна история, которую с натяжкой можно назвать скандальной, произошла уже в июле 2025 года. Транспортная прокуратура предъявила ряд претензий к кофейне, расположенной на территории Рощино. Впрочем, все выявленные нарушения могли быть связаны с перемещением кофейни в новый зал, уверены в ресторанной компании.
Сама Лариса Невидайло уверена: если бы ее бизнес не был так развит, управлять им было бы скучно. "Я когда-то считала это своей предпринимательской ошибкой. А сейчас рада, что приняла решение развивать компанию. Мультибрендовый холдинг — это сложно. Наверное, было бы проще, если бы я остановилась на сети кофеен и развивала только их. Но тогда не было бы возможности учиться у лучших", — считает ресторатор.
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