«С одним брендом было бы скучно»: каким бизнесом владеет известный тюменский ресторатор Лариса Невидайло

Тюменский холдинг «Максим» терпит убытки из-за открытия новых заведений
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Ресторанная компания «Максим» в Тюмени - первопроходец коммерческого ресторанного дела
Ресторанная компания «Максим» в Тюмени - первопроходец коммерческого ресторанного дела Фото:

Тюменский ресторанный холдинг «Максим» обзавелся новыми заведениями в городе. Месяц назад начала работу мини-сыроварня в Тюменском технопарке, состоялось открытие совместного ресторана с московским бизнесменом, готовятся к открытию еще два заведения в коллаборации с White Rabbit Family. URA.RU выяснило, из чего состоит холдинг и какую прибыль он приносит своей владелице Ларисе Невидайло.

Все использованные данные опубликованы в открытых источниках. Бухгалтерская отчетность размещена в системе ГИР БО Федеральной налоговой службы, оценки рентабельности проведены системой прослеживаемости бизнеса СБИС. Также использованы публикации в средствах массовой информации.

Кто такая Лариса Невидайло

Основатель первой и крупнейшей в Тюмени ресторанной компании Лариса Невидайло — коренная жительница региона. Она родилась в июле 1962 года в селе Чащино Заводоуковского района. Свой холдинг «Максим» она основала в 1997 году. С 2013 до 2021 года являлась бизнес-омбудсменом Тюменской области, затем вернулась к развитию своего бизнеса. 

В ресторанном холдинге Ларисы Невидайло - рестораны, кафе, службы кейтеринга и доставки...
В ресторанном холдинге Ларисы Невидайло - рестораны, кафе, службы кейтеринга и доставки...
Фото:

По образованию Невидайло — филолог. Образование получила в Тюменском государственном университете. Замужем, трое детей. В различных интервью неоднократно рассказывала о том, что первые два брака считает неудачными. 

По данным системы СБИС, в качестве ИП Невидайло зарегистрирована в Дударева в 2022 году. Среди видов деятельности — производство чая и кофе, издание журналов и еще 10 пунктов. В составе бизнес-империи — множество заведений:

  • ресторан "Максим";
  • ресторан "Посейдон";
  • ресторан-музей "Чум";
  • ресторан "Максимыч";
  • загородный ресторан "Дача";
  • гастробистро "TEHNIKUM";
  • "Сыроварня";
  • "Минисыроварня";
  • кафе "Chicko";
  • кафе "Ван Гоги";
  • бар "Водокачка";
  • бургерная "Голодный Макс";
  • бар "Другое Дело";
  • сеть кофеен "Максим".

Чем владеет Лариса Невидайло

Управлением всеми входящими в холдинг заведениями занимается десять компаний. Невидайло владеет ими единолично или на правах соучредителя.

Какими компаниями владеет единолично

Среди ресторанов Невидайло не найти двух с похожими интерьерами и кухнями
Среди ресторанов Невидайло не найти двух с похожими интерьерами и кухнями
Фото:

Невидайло является учредителем в доле 100% у трех компаний. Самой прибыльной из них является ООО «Трест»: по итогам 2024 года она показала чистую прибыль на уровне 2,1 миллиона рублей. В свою очередь, трест является учредителем ООО «Максим-Минисыроварня», которое только недавно начало работу, вследствие чего показывает естественные убытки, связанные с открытием заведения общепита.

Еще одна компания в бизнес-империи Невидайло — ООО «Максим-кофейни». В нескольких интервью ресторатор вспоминает: когда открывала первую точку этой сети, кофеен в России было всего три. Сейчас, по данным официального сайта холдинга, в городе работают четыре точки с кофе и выпечкой. Стоимость этого актива составляет  10,3 миллиона рублей, прибыль по итогам года — 400 тысяч. Рентабельность предприятия оценивается в 2,6%.

Третий актив, целиком принадлежащий Невидайло — ООО «Максим-рестораны». Стоимость компании — 8,4 миллиона рублей. По итогам 2024 года получен убыток в размере 15,9 миллиона.

И, наконец, ООО «Максим». Его стоимость приближается к 21 миллиону рублей. По итогам 2024 года показало убыток в размере 9,4 миллиона рублей. Рентабельность на отметке 0,2% — в среднем по отрасли 5,9.

В каких компаниях является совладельцем

Еще пять компаний, входящих в состав холдинга, имеют совладельцев в различных пропорциях. Не упоминая совладельцев, вот эти компании.

Самым новым заведением ресторанной империи является открытый несколько дней назад Tehnikum
Самым новым заведением ресторанной империи является открытый несколько дней назад Tehnikum
Фото:
  • ООО «Макс Групп». Стоимость 41 миллион рублей, Прибыль в 2024 году — 17,2  миллиона рублей.
  • ООО РК «Максим». Стоимость 29,3 миллиона рублей. Прибыль в 2024 году —  7,3 миллиона рублей.
  • ООО «Техникум-Тюмень». Ресторан только провел техническое открытие, говорить о какой-либо рентабельности и прибыли еще слишком рано.
  • ООО «Горыныч-Тюмень». Пока еще заведение готовится к открытию. Стоит упоминания, однако пока не подлежит финансовому анализу.
  • ООО «Чикотюмень». Отрицательные активы размером в минус 22,6 миллиона рублей. В 2024 году показало убытки на 9,8 миллиона.

Какая репутация у холдинга «Максим»

В целом, репутационная картина холдинга в регионе благоприятная. За годы существования ни сам холдинг, ни его заведения не были втянуты в сколь нибудь заметные суды или скандалы.

Заметных пятен на репутации компании нет, но есть пара инцидентов
Заметных пятен на репутации компании нет, но есть пара инцидентов
Фото:

Единственным относительно крупным инцидентом может считаться история с увольнением всего персонала бара «Дело», который холдинг приобрел в январе 2024 года. Тогда «Максим» пытались обвинить в навязывании своих стандартов с целью «выдавить» сотрудников с их мест. Однако, в холдинге пояснили, что никого не выгоняли. «Им предложили адаптироваться к новым реалиям, но они сами решили уйти» — так звучала официальная версия, озвученная пиарщиками империи Невидайло.

Еще одна история, которую с натяжкой можно назвать скандальной, произошла уже в июле 2025 года. Транспортная прокуратура предъявила ряд претензий к кофейне, расположенной на территории Рощино. Впрочем, все выявленные нарушения могли быть связаны с перемещением кофейни в новый зал, уверены в ресторанной компании.

Сама Лариса Невидайло уверена: если бы ее бизнес не был так развит, управлять им было бы скучно. "Я когда-то считала это своей предпринимательской ошибкой. А сейчас рада, что приняла решение развивать компанию. Мультибрендовый холдинг — это сложно. Наверное, было бы проще, если бы я остановилась на сети кофеен и развивала только их. Но тогда не было бы возможности учиться у лучших", — считает ресторатор.

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Тюменский ресторанный холдинг «Максим» обзавелся новыми заведениями в городе. Месяц назад начала работу мини-сыроварня в Тюменском технопарке, состоялось открытие совместного ресторана с московским бизнесменом, готовятся к открытию еще два заведения в коллаборации с White Rabbit Family. URA.RU выяснило, из чего состоит холдинг и какую прибыль он приносит своей владелице Ларисе Невидайло. Все использованные данные опубликованы в открытых источниках. Бухгалтерская отчетность размещена в системе ГИР БО Федеральной налоговой службы, оценки рентабельности проведены системой прослеживаемости бизнеса СБИС. Также использованы публикации в средствах массовой информации. Кто такая Лариса Невидайло Основатель первой и крупнейшей в Тюмени ресторанной компании Лариса Невидайло — коренная жительница региона. Она родилась в июле 1962 года в селе Чащино Заводоуковского района. Свой холдинг «Максим» она основала в 1997 году. С 2013 до 2021 года являлась бизнес-омбудсменом Тюменской области, затем вернулась к развитию своего бизнеса.  По образованию Невидайло — филолог. Образование получила в Тюменском государственном университете. Замужем, трое детей. В различных интервью неоднократно рассказывала о том, что первые два брака считает неудачными.  По данным системы СБИС, в качестве ИП Невидайло зарегистрирована в Дударева в 2022 году. Среди видов деятельности — производство чая и кофе, издание журналов и еще 10 пунктов. В составе бизнес-империи — множество заведений: Чем владеет Лариса Невидайло Управлением всеми входящими в холдинг заведениями занимается десять компаний. Невидайло владеет ими единолично или на правах соучредителя. Какими компаниями владеет единолично Невидайло является учредителем в доле 100% у трех компаний. Самой прибыльной из них является ООО «Трест»: по итогам 2024 года она показала чистую прибыль на уровне 2,1 миллиона рублей. В свою очередь, трест является учредителем ООО «Максим-Минисыроварня», которое только недавно начало работу, вследствие чего показывает естественные убытки, связанные с открытием заведения общепита. Еще одна компания в бизнес-империи Невидайло — ООО «Максим-кофейни». В нескольких интервью ресторатор вспоминает: когда открывала первую точку этой сети, кофеен в России было всего три. Сейчас, по данным официального сайта холдинга, в городе работают четыре точки с кофе и выпечкой. Стоимость этого актива составляет  10,3 миллиона рублей, прибыль по итогам года — 400 тысяч. Рентабельность предприятия оценивается в 2,6%. Третий актив, целиком принадлежащий Невидайло — ООО «Максим-рестораны». Стоимость компании — 8,4 миллиона рублей. По итогам 2024 года получен убыток в размере 15,9 миллиона. И, наконец, ООО «Максим». Его стоимость приближается к 21 миллиону рублей. По итогам 2024 года показало убыток в размере 9,4 миллиона рублей. Рентабельность на отметке 0,2% — в среднем по отрасли 5,9. В каких компаниях является совладельцем Еще пять компаний, входящих в состав холдинга, имеют совладельцев в различных пропорциях. Не упоминая совладельцев, вот эти компании. Какая репутация у холдинга «Максим» В целом, репутационная картина холдинга в регионе благоприятная. За годы существования ни сам холдинг, ни его заведения не были втянуты в сколь нибудь заметные суды или скандалы. Единственным относительно крупным инцидентом может считаться история с увольнением всего персонала бара «Дело», который холдинг приобрел в январе 2024 года. Тогда «Максим» пытались обвинить в навязывании своих стандартов с целью «выдавить» сотрудников с их мест. Однако, в холдинге пояснили, что никого не выгоняли. «Им предложили адаптироваться к новым реалиям, но они сами решили уйти» — так звучала официальная версия, озвученная пиарщиками империи Невидайло. Еще одна история, которую с натяжкой можно назвать скандальной, произошла уже в июле 2025 года. Транспортная прокуратура предъявила ряд претензий к кофейне, расположенной на территории Рощино. Впрочем, все выявленные нарушения могли быть связаны с перемещением кофейни в новый зал, уверены в ресторанной компании.
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