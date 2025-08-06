Япония отмечает 80-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы — одной из самых страшных трагедий в истории человечества. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 сбросил на город атомную бомбу «Малыш», мгновенно убившую около 70 тысяч человек и обрекшую еще десятки тысяч на мучительную смерть от радиации. Страшные кадры с атаки Хиросимы — в фоторепортаже URA.RU.
Три дня спустя такая же судьба постигла Нагасаки, где погибло около 40 тысяч жителей. Эти чудовищные атаки, ставшие единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия, до сих пор вызывают острые споры среди историков об их военной необходимости. Некоторые считают, что США не надо было сбрасывать атомные бомбы, так как Япония уже готовилась к капитуляции во время Второй мировой войны.
Сегодня в Хиросиме почтили память жертв атомной бомбы минутой молчания. На церемонии сотни людей возложили цветы к мемориальному кенотафу. В этом году в мероприятиях участвовали представители около 120 стран, включая делегации Тайваня и Палестины. Присутствовали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Кадзуми Мацуи.
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