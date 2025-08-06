RTVI: в МГУ закрыли институт, изучавший телепортацию и машину времени

В московском государственном университете имени М. В. Ломоносова закрылся сайт, который принадлежал "Институту исследований природы времени". На это обратил внимание портал RTVI.
"На поддомене МГУ больше 25 лет существовал сайт некого «Института исследований природы времени». Используя аудитории МГУ, он годами проводил семинары о машине времени, телепортации, возможности получения информации из будущего, теории эфира", — говорится в материале RTVI. Отмечается, что как только журналисты сделали запрос в университет, то его сайт по неизвестной причине закрыли.
В материале также указывается, что институт был основан биофизиком Александром Левичем, который скончался в марте 2016 года. С 2019 года должность руководителя занимает Игорь Булыженков. В числе основных задач и направлений деятельности учреждения обозначены, в частности, «Постижение природы изменчивости Мира и разработка адекватных способов измерения изменчивости», а также «Создание условий для консолидации исследователей Времени».
Несмотря на наличие 24 лабораторий-кафедр, среди которых «Лаборатория исследований сродства времени и психического», «Лаборатория причинной механики», «Лаборатория темпоральной квантовой физики», анализ содержания сайта позволяет сделать вывод, что ключевым видом деятельности института является организация семинаров. По состоянию на сегодняшний день, исходя из представленной нумерации, проведено уже 859 подобных мероприятий. Журналисты обратились в пресс-службу МГУ, однако на момент публикации ответ от них не поступил.
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