Екатеринбуржец на иномарке въехал в БЦ и вылетел с парковки, упав на крышу. Фото

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Инспекторы ДПС оформили аварию в базе учета (архивное фото)
Инспекторы ДПС оформили аварию в базе учета (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 6 августа пенсионер на китайском авто Changan устроил аварию на парковке бизнес-центра «Президент». Мужчина врезался в окно здания, протаранил Mercedes и вылетел с парковки, приземлившись на крышу, рассказал корреспондент URA.RU.

Машина принадлежит пожилой паре. По словам очевидцев, водитель перепутал тормоз с газом, когда выезжал с парковки. Иномарку уже эвакуировали.

В Госавтоинспекции добавили, что в аварии обошлось без пострадавших. Инспекторы оформили ДТП в базе учета.

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В Екатеринбурге днем 6 августа пенсионер на китайском авто Changan устроил аварию на парковке бизнес-центра «Президент». Мужчина врезался в окно здания, протаранил Mercedes и вылетел с парковки, приземлившись на крышу, рассказал корреспондент URA.RU. Машина принадлежит пожилой паре. По словам очевидцев, водитель перепутал тормоз с газом, когда выезжал с парковки. Иномарку уже эвакуировали. В Госавтоинспекции добавили, что в аварии обошлось без пострадавших. Инспекторы оформили ДТП в базе учета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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