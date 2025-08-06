Инспекторы ДПС оформили аварию в базе учета (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 6 августа пенсионер на китайском авто Changan устроил аварию на парковке бизнес-центра «Президент». Мужчина врезался в окно здания, протаранил Mercedes и вылетел с парковки, приземлившись на крышу, рассказал корреспондент URA.RU.
Машина принадлежит пожилой паре. По словам очевидцев, водитель перепутал тормоз с газом, когда выезжал с парковки. Иномарку уже эвакуировали.
В Госавтоинспекции добавили, что в аварии обошлось без пострадавших. Инспекторы оформили ДТП в базе учета.
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