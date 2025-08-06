Академик Тишков: после землетрясения на Камчатке исчезнут некоторые острова

Мощные землетрясения, произошедшие на Камчатке, способны привести к серьезным экологическим и географическим последствиям в регионе, включая изменение береговой линии и образование новых островов. Об этом заявил член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.
По словам ученого, подземные толчки скажутся на островных архипелагах Охотского и Берингова морей. «Возможно, там активизируются процессы подъема и опускания суши, появятся новые острова или исчезнут уже существующие», — отметил он в беседе с ТАСС. Кроме того, специалист не исключил усиления вулканической активности, что может повлечь за собой локальное загрязнение атмосферы и даже снижение температуры в регионе.
«Кумулятивное воздействие землетрясений и извержений может серьезно повлиять на проницаемость атмосферы», — подчеркнул Тишков. Он добавил, что сейсмическая активность способна изменить конфигурацию береговой линии, что напрямую отразится на рыболовстве, природопользовании и инфраструктуре Дальнего Востока. Ранее ученые Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщали, что после подземных толчков юг полуострова сместился почти на два метра в юго-восточном направлении — сравнимо с последствиями разрушительного землетрясения в японском Тохоку в 2011 году.
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