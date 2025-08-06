В Калининграде арестовали человека, передававшего США данные России о спутниках

Бывший сотрудник одного из калининградских предприятий — некий О. — арестован до 30 сентября по обвинению в передаче спецслужбам США сведений о российских технологиях производства двигателей для спутников. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
«В Центральный районный суд обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении О., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ — государственная измена. <> Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы суда в telegram-канале.
Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, мотивируя это тем, что тот может попытаться скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать расследованию дела.
По данным следствия, летом 2020 года О. заключил соглашение о конфиденциальном сотрудничестве с компанией, действовавшей в интересах федерального правительства и оборонных структур США. В рамках этого он обязался собирать и передавать информацию, в том числе закрытого характера, касающуюся производства электронных двигателей коррекции для космических спутников на заводе в Калининграде, где ранее работал. С июля 2021 по декабрь 2023 года О. собирал и хранил сведения о соответствующих технологиях, чтобы потом передать их спецслужбам Великобритании.
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