Россияне могут нарваться на штраф из-за невымытых окон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граждане могут получить штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований
Граждане могут получить штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований Фото:

В случае несоблюдения санитарных требований россияне могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы за немытые окна или двери. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин.

«Согласно статье 6.4 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 100 до 500 рублей. Однако важно понимать: штраф за грязные окна или немытую дверь возможен не сам по себе, а только если имеются признаки санитарного правонарушения, влияющего на санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан», — сказал Салкин в разговоре с изданием «Абзац».

Как отметил юрист, штраф может быть назначен исключительно при наличии явных признаков антисанитарных условий. К таковым относятся неприятный запах, наличие разлагающихся отходов, плесени, а также мусора, который способствует появлению грызунов и насекомых, либо создает угрозу распространения инфекций. Привлечение к ответственности возможно только после проведения официальной проверки. Основанием для визита специалистов может послужить обращение соседей, по итогам которого фиксируются выявленные нарушения. В случае подтверждения опасной обстановки составляется соответствующий протокол, и материалы дела направляются в суд.

Ранее сообщалось, что жители России могут быть оштрафованы до 40 тысяч рублей за порчу общего имущества в многоквартирных домах, включая лифты, лестничные клетки и входные двери. Ответственность наступает при наличии доказательств и может быть как административной, так и уголовной — в зависимости от размера ущерба.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В случае несоблюдения санитарных требований россияне могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы за немытые окна или двери. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин. «Согласно статье 6.4 КоАП РФ , штраф для граждан составляет от 100 до 500 рублей. Однако важно понимать: штраф за грязные окна или немытую дверь возможен не сам по себе, а только если имеются признаки санитарного правонарушения, влияющего на санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан», — сказал Салкин в разговоре с изданием «Абзац». Как отметил юрист, штраф может быть назначен исключительно при наличии явных признаков антисанитарных условий. К таковым относятся неприятный запах, наличие разлагающихся отходов, плесени, а также мусора, который способствует появлению грызунов и насекомых, либо создает угрозу распространения инфекций. Привлечение к ответственности возможно только после проведения официальной проверки. Основанием для визита специалистов может послужить обращение соседей, по итогам которого фиксируются выявленные нарушения. В случае подтверждения опасной обстановки составляется соответствующий протокол, и материалы дела направляются в суд. Ранее сообщалось, что жители России могут быть оштрафованы до 40 тысяч рублей за порчу общего имущества в многоквартирных домах, включая лифты, лестничные клетки и входные двери. Ответственность наступает при наличии доказательств и может быть как административной, так и уголовной — в зависимости от размера ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...