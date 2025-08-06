Россияне могут нарваться на штраф из-за невымытых окон

В случае несоблюдения санитарных требований россияне могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы за немытые окна или двери. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин.
«Согласно статье 6.4 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 100 до 500 рублей. Однако важно понимать: штраф за грязные окна или немытую дверь возможен не сам по себе, а только если имеются признаки санитарного правонарушения, влияющего на санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан», — сказал Салкин в разговоре с изданием «Абзац».
Как отметил юрист, штраф может быть назначен исключительно при наличии явных признаков антисанитарных условий. К таковым относятся неприятный запах, наличие разлагающихся отходов, плесени, а также мусора, который способствует появлению грызунов и насекомых, либо создает угрозу распространения инфекций. Привлечение к ответственности возможно только после проведения официальной проверки. Основанием для визита специалистов может послужить обращение соседей, по итогам которого фиксируются выявленные нарушения. В случае подтверждения опасной обстановки составляется соответствующий протокол, и материалы дела направляются в суд.
Ранее сообщалось, что жители России могут быть оштрафованы до 40 тысяч рублей за порчу общего имущества в многоквартирных домах, включая лифты, лестничные клетки и входные двери. Ответственность наступает при наличии доказательств и может быть как административной, так и уголовной — в зависимости от размера ущерба.
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