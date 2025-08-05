05 августа 2025

В поселке ХМАО закрылось единственное отделение почты из-за нехватки сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Единственное почтовое отделение в поселке Белый Яр не работает третью неделю (архивное фото)
Единственное почтовое отделение в поселке Белый Яр не работает третью неделю (архивное фото) Фото:

В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) третью неделю не работает единственное отделение почты. Оно закрылось из-за дефицита кадров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Отделение временно приостановило свою работу — это мера, связанная с вакансиями. Мы стараемся как можно быстрее найти сотрудников и перейти на обычный график», — пояснили в пресс-службе «Почты России». Уточняется, что доставка пенсий и социальных выплат на дом продолжается.

Однако, как выяснило URA.RU, у жителей поселка иное мнение о причинах закрытия. «Думаю, что дело не в нехватке сотрудников, а в том, что отделение нерентабельно — почтовские товары никто не покупает», — рассказала местная жительница. Она добавила, что в Белом Яре проживает более 16 тысяч человек, и раньше в отделении всегда были очереди.

Отсутствие почтового обслуживания особенно чувствуют те, кто не оформил доставку пенсий и других выплат на дом. Чтобы получить деньги по больничному листу, отправить или забрать посылку, люди вынуждены ездить в Солнечный и другие населённые пункты, тратя на это время и деньги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском (ХМАО) бывшую начальницу отделения почты будут судить за присвоение денег. Силовики считают, что сотрудница причинила ущерб предприятию на 700 тысяч рублей.

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В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) третью неделю не работает единственное отделение почты. Оно закрылось из-за дефицита кадров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «Отделение временно приостановило свою работу — это мера, связанная с вакансиями. Мы стараемся как можно быстрее найти сотрудников и перейти на обычный график», — пояснили в пресс-службе «Почты России». Уточняется, что доставка пенсий и социальных выплат на дом продолжается. Однако, как выяснило URA.RU, у жителей поселка иное мнение о причинах закрытия. «Думаю, что дело не в нехватке сотрудников, а в том, что отделение нерентабельно — почтовские товары никто не покупает», — рассказала местная жительница. Она добавила, что в Белом Яре проживает более 16 тысяч человек, и раньше в отделении всегда были очереди. Отсутствие почтового обслуживания особенно чувствуют те, кто не оформил доставку пенсий и других выплат на дом. Чтобы получить деньги по больничному листу, отправить или забрать посылку, люди вынуждены ездить в Солнечный и другие населённые пункты, тратя на это время и деньги. Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском (ХМАО) бывшую начальницу отделения почты будут судить за присвоение денег. Силовики считают, что сотрудница причинила ущерб предприятию на 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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