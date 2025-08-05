В поселке ХМАО закрылось единственное отделение почты из-за нехватки сотрудников

В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) третью неделю не работает единственное отделение почты. Оно закрылось из-за дефицита кадров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России».
«Отделение временно приостановило свою работу — это мера, связанная с вакансиями. Мы стараемся как можно быстрее найти сотрудников и перейти на обычный график», — пояснили в пресс-службе «Почты России». Уточняется, что доставка пенсий и социальных выплат на дом продолжается.
Однако, как выяснило URA.RU, у жителей поселка иное мнение о причинах закрытия. «Думаю, что дело не в нехватке сотрудников, а в том, что отделение нерентабельно — почтовские товары никто не покупает», — рассказала местная жительница. Она добавила, что в Белом Яре проживает более 16 тысяч человек, и раньше в отделении всегда были очереди.
Отсутствие почтового обслуживания особенно чувствуют те, кто не оформил доставку пенсий и других выплат на дом. Чтобы получить деньги по больничному листу, отправить или забрать посылку, люди вынуждены ездить в Солнечный и другие населённые пункты, тратя на это время и деньги.
Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском (ХМАО) бывшую начальницу отделения почты будут судить за присвоение денег. Силовики считают, что сотрудница причинила ущерб предприятию на 700 тысяч рублей.
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