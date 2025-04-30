30 апреля 2025

В ХМАО начальница обокрала свою почту почти на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудница почты в ХМАО обокрала свое отделение на 700 тысяч рублей
Сотрудница почты в ХМАО обокрала свое отделение на 700 тысяч рублей Фото:

В Белоярском бывшую начальницу отделения почты будут судить за присвоение денег. Силовики считают, что сотрудница причинила ущерб предприятию на 700 тысяч рублей.

«В период с ноября 2023 года по февраль 2024 года обвиняемая, используя свое положение, перечисляла вверенные ей денежные средства на имеющиеся у нее в пользовании банковские карты. Кроме того, она незаконно изъяла и присвоила вверенные ей в под отчет товарно — материальные ценности», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

Против женщины уже утвердили обвинительное заключение. Ее дело отправили в суд.

Ранее URA.RU рассказывало о другой похожей истории, которая произошла в Березово. Тогда бывшая начальница почтового отдела фиктивно устроила дочерей на работу. Они числились сотрудницами, но по факту не работали, а только получали зарплату.

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В Белоярском бывшую начальницу отделения почты будут судить за присвоение денег. Силовики считают, что сотрудница причинила ущерб предприятию на 700 тысяч рублей. «В период с ноября 2023 года по февраль 2024 года обвиняемая, используя свое положение, перечисляла вверенные ей денежные средства на имеющиеся у нее в пользовании банковские карты. Кроме того, она незаконно изъяла и присвоила вверенные ей в под отчет товарно — материальные ценности», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Против женщины уже утвердили обвинительное заключение. Ее дело отправили в суд. Ранее URA.RU рассказывало о другой похожей истории, которая произошла в Березово. Тогда бывшая начальница почтового отдела фиктивно устроила дочерей на работу. Они числились сотрудницами, но по факту не работали, а только получали зарплату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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