В Госдуме объяснили связь школьной формы и частых простуд у детей

Некачественная школьная форма может навредить здоровью детей. Об этом предупредила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, ключевое значение имеет состав ткани — форма должна обеспечивать нормальный воздухообмен.
«Откуда у детей возникают простудные заболевания? Ну, потому что, с одной стороны, ребенок постоянно переохлаждается, у него измененное дыхание, <…> меньше кислорода поступает, страдает иммунитет. И это, казалось бы, все начинается с того, какую школьную форму мы купим», — сказала Буцкая на пресс-конференции, посвященной разработке и принятию нового национального стандарта для школьной формы. Ее слова передает корреспондент URA.RU.
С 1 июля в России начал действовать ГОСТ на школьную форму, устанавливающий единые требования к качеству и безопасности одежды. В Минпросвещения поясняют, что новый стандарт должен защитить детей от некачественной продукции, а родителей — от лишних затрат.
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