В пермские вузы приехали школьники из ДНР и ЛНР

В Пермский Политех (ПНИПУ) и Пермский Педуниверситет (ПГГПУ) приехали школьники из Луганской и Донецкой народных республик. Организаторы подготовили для школьников двухнедельную программу в рамках проекта «Университетские смены».
«Участников ждет насыщенная культурно-образовательная программа, включающая экскурсии в исторический парк „Россия — моя история“, Пермский планетарий», прогулку по набережной Камы, посещение спектакля «История ветерана», а также мастер-класс по декоративно-прикладному искусству», — сообщается на сайте Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, который принимает 100 школьников из Донецка и Макеевки.
Ребят, которых принимает ПНИПУ, ждут экскурсии на ведущие предприятия Прикамья, а также знакомство с факультетами вуза. Участники смогут лучше узнать город: для них запланирована обзорная экскурсия, посещение уличного фестиваля «Флюгер», этнографического музея «Хохловка» и нового зоопарка Перми, сообщили в пресс-службе вуза.
«Университетские смены» — образовательная инициатива, организованная Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ и «Движением Первых». Проект позволяет школьникам из разных уголков России глубже узнать культурное наследие, традиции и историю регионов страны.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Прикамья собирали подарки для детей из Северодонецка Луганской Народной Республики. Северодонецк с 2022 года является для Пермского края подшефным городом.
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