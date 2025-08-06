В пермские вузы приехали школьники из ДНР и ЛНР

Дети из новых регионов РФ приехали в Пермь по проекту «Университетские смены»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермские вузы принимают школьников из ЛНР и ДНР несколько лет
Пермские вузы принимают школьников из ЛНР и ДНР несколько лет Фото:

В Пермский Политех (ПНИПУ) и Пермский Педуниверситет (ПГГПУ) приехали школьники из Луганской и Донецкой народных республик. Организаторы подготовили для школьников двухнедельную программу в рамках проекта «Университетские смены».

«Участников ждет насыщенная культурно-образовательная программа, включающая экскурсии в исторический парк „Россия — моя история“, Пермский планетарий», прогулку по набережной Камы, посещение спектакля «История ветерана», а также мастер-класс по декоративно-прикладному искусству», — сообщается на сайте Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, который принимает 100 школьников из Донецка и Макеевки.

Ребят, которых принимает ПНИПУ, ждут экскурсии на ведущие предприятия Прикамья, а также знакомство с факультетами вуза. Участники смогут лучше узнать город: для них запланирована обзорная экскурсия, посещение уличного фестиваля «Флюгер», этнографического музея «Хохловка» и нового зоопарка Перми, сообщили в пресс-службе вуза.

«Университетские смены» — образовательная инициатива, организованная Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ и «Движением Первых». Проект позволяет школьникам из разных уголков России глубже узнать культурное наследие, традиции и историю регионов страны.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Прикамья собирали подарки для детей из Северодонецка Луганской Народной Республики. Северодонецк с 2022 года является для Пермского края подшефным городом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермский Политех (ПНИПУ) и Пермский Педуниверситет (ПГГПУ) приехали школьники из Луганской и Донецкой народных республик. Организаторы подготовили для школьников двухнедельную программу в рамках проекта «Университетские смены». «Участников ждет насыщенная культурно-образовательная программа, включающая экскурсии в исторический парк „Россия — моя история“, Пермский планетарий», прогулку по набережной Камы, посещение спектакля «История ветерана», а также мастер-класс по декоративно-прикладному искусству», — сообщается на сайте Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, который принимает 100 школьников из Донецка и Макеевки. Ребят, которых принимает ПНИПУ, ждут экскурсии на ведущие предприятия Прикамья, а также знакомство с факультетами вуза. Участники смогут лучше узнать город: для них запланирована обзорная экскурсия, посещение уличного фестиваля «Флюгер», этнографического музея «Хохловка» и нового зоопарка Перми, сообщили в пресс-службе вуза. «Университетские смены» — образовательная инициатива, организованная Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ и «Движением Первых». Проект позволяет школьникам из разных уголков России глубже узнать культурное наследие, традиции и историю регионов страны. Ранее URA.RU сообщало, что жители Прикамья собирали подарки для детей из Северодонецка Луганской Народной Республики. Северодонецк с 2022 года является для Пермского края подшефным городом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...