Психолог нашел потенциальную угрозу в песнях Кадышевой

Песни Надежды Кадышевой могут стать причиной разводов среди молодых россиян. Об этом заявил психолог Сергей Костеренко. По его мнению, молодежь не вслушивается в суть песен Кадышевой, а выхватывает из них ключевые фразы про «несчастную любовь», остающиеся в подсознании и в последствии воспринимаемые как норма.
«Те, кто поют про несчастную любовь вместе с Кадышевой, могут накликать беду. От таких песен у нас 70% разводов», — передает слова психолога издание «Абзац». Психолог объяснил влияние музыки на жизнь слушателей. По его словам, люди часто проецируют любимые хиты на собственную судьбу, что создает эффект самосбывающегося пророчества.
Популярность песен Надежды Кадышевой неуклонно растет уже более года. Артистка обрела внезапную популярность среди молодежи в 2024 году, что связывают с обилием ремиксов на ее песни в социальных сетях.
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