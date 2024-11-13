Shot: самой популярной артисткой среди молодежи внезапно стала Кадышева. Видео

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Молодые люди активно танцуют под песни Надежды Кадышевой, пишет Shot
Молодые люди активно танцуют под песни Надежды Кадышевой, пишет Shot Фото:

Артистка Надежда Кадышева стала самой популярной певицей среди молодежи. Молодые люди охотно танцуют под ее музыку.

«Самой популярной певицей среди молодежи стала Надежда Кадышева. Молодые пляшут под ее песни, скупают билеты на концерты и зовут на свои свадьбы», — говорится в публикации.

По информации telegram-канала, певица увеличила цену на выступления с 1,5 до семи миллионов рублей. Хиты Кадышевой стали популярны среди молодых этим летом, ее концерты вызывают большой интерес. Несмотря на рост цен, она сохраняет простой райдер, предпочитая скромные угощения — фрукты, баранки, молоко и чай. 

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Артистка Надежда Кадышева стала самой популярной певицей среди молодежи. Молодые люди охотно танцуют под ее музыку. «Самой популярной певицей среди молодежи стала Надежда Кадышева. Молодые пляшут под ее песни, скупают билеты на концерты и зовут на свои свадьбы», — говорится в публикации. По информации telegram-канала, певица увеличила цену на выступления с 1,5 до семи миллионов рублей. Хиты Кадышевой стали популярны среди молодых этим летом, ее концерты вызывают большой интерес. Несмотря на рост цен, она сохраняет простой райдер, предпочитая скромные угощения — фрукты, баранки, молоко и чай. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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