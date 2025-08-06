Две жительницы Челябинска погибли после употребления алкоголя с рынка в Сочи

Две жительницы Челябинска могли погибнуть после употребления алкоголя, купленного на «Казачьем рынке» в Адлере. Чачу они попробовали, когда уже вернулись домой, пишет «Комсомольская правда».
«Жертвами чачи могли также стать две жительницы Челябинска. Они попробовали алкоголь, приехав домой», — пишет издание.
Сообщается, что обе женщины погибли. Точную причину установит вскрытие. Но в крови у погибших обнаружили тот же токсин, что и у погибшей семьи, также купившей алкоголь на рынке. 5 августа на рынок приехали сотрудники полиции, двое продавцов алкоголя задержаны.
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