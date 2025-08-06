Две жительницы Челябинска погибли после употребления алкоголя с рынка в Сочи

Жертвами чачи с рынка в Адлере стали две жительницы Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь погибшие туристы купили на местном рынке
Алкоголь погибшие туристы купили на местном рынке Фото:

Две жительницы Челябинска могли погибнуть после употребления алкоголя, купленного на «Казачьем рынке» в Адлере. Чачу они попробовали, когда уже вернулись домой, пишет «Комсомольская правда». 

«Жертвами чачи могли также стать две жительницы Челябинска. Они попробовали алкоголь, приехав домой», — пишет издание. 

Сообщается, что обе женщины погибли. Точную причину установит вскрытие. Но в крови у погибших обнаружили тот же токсин, что и у погибшей семьи, также купившей алкоголь на рынке. 5 августа на рынок приехали сотрудники полиции, двое продавцов алкоголя задержаны.

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Две жительницы Челябинска могли погибнуть после употребления алкоголя, купленного на «Казачьем рынке» в Адлере. Чачу они попробовали, когда уже вернулись домой, пишет «Комсомольская правда».  «Жертвами чачи могли также стать две жительницы Челябинска. Они попробовали алкоголь, приехав домой», — пишет издание.  Сообщается, что обе женщины погибли. Точную причину установит вскрытие. Но в крови у погибших обнаружили тот же токсин, что и у погибшей семьи, также купившей алкоголь на рынке. 5 августа на рынок приехали сотрудники полиции, двое продавцов алкоголя задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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