Глава Когалыма намерен уволить зама, задержанного по делу о взятке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэр Когалыма планирует уволить задержанного зама Згонникова
Мэр Когалыма планирует уволить задержанного зама Згонникова Фото:

Заместитель мэра Когалыма Анатолий Згонников, задержанный силовиками, не сможет продолжить работу в администрации. Градоначальник Тимур Агадуллин сообщил URA.RU, что вопрос его увольнения уже решается.

«Пока кадровая служба отрабатывает. Естественно, после этой информации занимать он должность не будет. На данный момент он отстранен от работы», — отметил Агадуллин.

Он также добавил, что администрация оказывает содействие следствию. Вопрос о временном исполнении обязанностей Згонникова пока не решен.

Ранее URA.RU сообщало о задержании заместителя мэра. Его подозревают в получении взятки в период работы директором муниципального центра досуга и отдыха.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель мэра Когалыма Анатолий Згонников, задержанный силовиками, не сможет продолжить работу в администрации. Градоначальник Тимур Агадуллин сообщил URA.RU, что вопрос его увольнения уже решается. «Пока кадровая служба отрабатывает. Естественно, после этой информации занимать он должность не будет. На данный момент он отстранен от работы», — отметил Агадуллин. Он также добавил, что администрация оказывает содействие следствию. Вопрос о временном исполнении обязанностей Згонникова пока не решен. Ранее URA.RU сообщало о задержании заместителя мэра. Его подозревают в получении взятки в период работы директором муниципального центра досуга и отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...