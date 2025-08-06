Глава Когалыма намерен уволить зама, задержанного по делу о взятке

Заместитель мэра Когалыма Анатолий Згонников, задержанный силовиками, не сможет продолжить работу в администрации. Градоначальник Тимур Агадуллин сообщил URA.RU, что вопрос его увольнения уже решается.
«Пока кадровая служба отрабатывает. Естественно, после этой информации занимать он должность не будет. На данный момент он отстранен от работы», — отметил Агадуллин.
Он также добавил, что администрация оказывает содействие следствию. Вопрос о временном исполнении обязанностей Згонникова пока не решен.
Ранее URA.RU сообщало о задержании заместителя мэра. Его подозревают в получении взятки в период работы директором муниципального центра досуга и отдыха.
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