05 августа 2025

Силовики задержали заместителя главы Когалыма, который пробыл в должности меньше месяца

Силовики задержали замглавы Когалыма Згонникова
© Служба новостей «URA.RU»
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Заместитель главы Когалыма Згонников задержан силовиками
Заместитель главы Когалыма Згонников задержан силовиками Фото:

Заместитель главы Когалыма Анатолий Згонников задержан силовиками. Он пробыл в должности менее месяца. До назначения Згонников возглавлял городской центр досуга и отдыха, в администрации курировал вопросы муниципального имущества, жилищной политики и поддержки бизнеса.

«Его задержание связано не с текущей деятельностью, а с предыдущим местом работы. Он подозревается в получении взятки. В Когалым уехала следственная группа из окружного главка СК, которая занимается расследованием особо важных преступлений», — сообщил URA.RU инсайдер, знакомый с ситуацией.

Запрос направлен в пресс-службу следственного управления СК по ХМАО. На момент публикации материала ответ не поступил. Глава Когалыма Тимур Агадуллин пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

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Заместитель главы Когалыма Анатолий Згонников задержан силовиками. Он пробыл в должности менее месяца. До назначения Згонников возглавлял городской центр досуга и отдыха, в администрации курировал вопросы муниципального имущества, жилищной политики и поддержки бизнеса. «Его задержание связано не с текущей деятельностью, а с предыдущим местом работы. Он подозревается в получении взятки. В Когалым уехала следственная группа из окружного главка СК, которая занимается расследованием особо важных преступлений», — сообщил URA.RU инсайдер, знакомый с ситуацией. Запрос направлен в пресс-службу следственного управления СК по ХМАО. На момент публикации материала ответ не поступил. Глава Когалыма Тимур Агадуллин пообещал прокомментировать ситуацию позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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