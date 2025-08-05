Силовики задержали заместителя главы Когалыма, который пробыл в должности меньше месяца

Заместитель главы Когалыма Анатолий Згонников задержан силовиками. Он пробыл в должности менее месяца. До назначения Згонников возглавлял городской центр досуга и отдыха, в администрации курировал вопросы муниципального имущества, жилищной политики и поддержки бизнеса.
«Его задержание связано не с текущей деятельностью, а с предыдущим местом работы. Он подозревается в получении взятки. В Когалым уехала следственная группа из окружного главка СК, которая занимается расследованием особо важных преступлений», — сообщил URA.RU инсайдер, знакомый с ситуацией.
Запрос направлен в пресс-службу следственного управления СК по ХМАО. На момент публикации материала ответ не поступил. Глава Когалыма Тимур Агадуллин пообещал прокомментировать ситуацию позднее.
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