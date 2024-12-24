Что известно о новом мэре Когалыма Агадуллине

Бывший вице-спикер думы Когалыма Тимур Агадуллин стал главой города и уже официально вступил в должность. URA.RU подготовило материал о жизни и карьере нового градоначальника.
Биография
Агадуллин родился в августе 1976 года в Нефтекамске. Он с отличием окончил экономический факультет Башкирского государственного университета. В 2006 году переехал в Когалым. Через шесть лет он возглавил Центр научно-исследовательских и производственных работ. Затем будущий градоначальник получил второе высшее образование в Тюмени. Из открытых источников известно, что он женат и воспитывает двоих детей.
Политическая карьера
В 2016 году Агадуллин стал депутатом думы Когалыма от избирательного округа №18. В 2017 году он стал финалистом Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Также является участником региональной программы «Лидеры изменений Югры 2.0» 2022 года.
Как сообщает источник URA.RU, Агадуллин является ставленником и протеже нынешнего председателя городской думы Аллы Говорищевой. «Он с ноября, после отставки прошлого мэра Пальчикова, неоднократно приезжал в Ханты-Мансийск. Участвовал в заседаниях думы и присутствовал на других важных мероприятиях», — добавил источник. Он также уточнил, что кандидатура Агадуллина была согласована округом, а также всячески поддерживается нефтяниками.
Ранее URA.RU писало, что конкурентом Агадуллина на выборах выступал курирующий внутреннюю политику вице-мэр Роман Ярема, который также был участником элитной школы политиков «Лидеры изменений Югры 2.0». Однако после отставки прошлого главы Агадуллин заручился поддержкой коллег, руководства думы и компании «Лукойл», «дочки» которой являются градообразующими предприятиями города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!