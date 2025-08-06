В ХМАО врачи скорой помощи вернули к жизни пациентку

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Врачи непрерывно реанимировали женщину 32 минуты
Врачи непрерывно реанимировали женщину 32 минуты Фото:

Врачи скорой помощи из Югорска (ХМАО) вернули к жизни женщину, благодаря непрерывной получасовой реанимации. Об этом сообщили в депздраве Югры.

«Женщина находилась в сознании, но в считанные секунды ситуация изменилась. На мониторе аппарата ЭКГ зафиксирован инфаркт миокарда. Пациентку начали готовить к тромболитической терапии, но сердце остановилось. Спустя 32 минуты непрерывной реанимации кровообращение удалось восстановить», — сообщило ведомство.

Скорую помощь 47-летняя женщина вызвала из-за резкой боли в плече и ухудшения самочувствия. После того, как пациентку вернули к жизни, ее доставили в реанимацию, а затем перевели в региональный сосудистый центр Нягани. «Сегодня она снова дома в Югорске — жива и без неврологических осложнений», — рассказали в департаменте.

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Врачи скорой помощи из Югорска (ХМАО) вернули к жизни женщину, благодаря непрерывной получасовой реанимации. Об этом сообщили в депздраве Югры. «Женщина находилась в сознании, но в считанные секунды ситуация изменилась. На мониторе аппарата ЭКГ зафиксирован инфаркт миокарда. Пациентку начали готовить к тромболитической терапии, но сердце остановилось. Спустя 32 минуты непрерывной реанимации кровообращение удалось восстановить», — сообщило ведомство. Скорую помощь 47-летняя женщина вызвала из-за резкой боли в плече и ухудшения самочувствия. После того, как пациентку вернули к жизни, ее доставили в реанимацию, а затем перевели в региональный сосудистый центр Нягани. «Сегодня она снова дома в Югорске — жива и без неврологических осложнений», — рассказали в департаменте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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