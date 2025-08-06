В ХМАО врачи скорой помощи вернули к жизни пациентку

Врачи скорой помощи из Югорска (ХМАО) вернули к жизни женщину, благодаря непрерывной получасовой реанимации. Об этом сообщили в депздраве Югры.
«Женщина находилась в сознании, но в считанные секунды ситуация изменилась. На мониторе аппарата ЭКГ зафиксирован инфаркт миокарда. Пациентку начали готовить к тромболитической терапии, но сердце остановилось. Спустя 32 минуты непрерывной реанимации кровообращение удалось восстановить», — сообщило ведомство.
Скорую помощь 47-летняя женщина вызвала из-за резкой боли в плече и ухудшения самочувствия. После того, как пациентку вернули к жизни, ее доставили в реанимацию, а затем перевели в региональный сосудистый центр Нягани. «Сегодня она снова дома в Югорске — жива и без неврологических осложнений», — рассказали в департаменте.
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