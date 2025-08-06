«Удивляюсь, когда вижу ровесников»: Лолита — о возросшей популярности у молодежи

Певица Лолита Милявская пополнила ряды артистов, на концерты которых стали массово приходить зумеры. Молодежь скупает билеты, чтобы послушать хиты «На Титанике» и «Пошлю его на..». В беседе с URA.RU звезда рассказала, как относится к такой народной любви.
«Действительно, у меня много молодежи на концерте, но я к этому шла. Это уже четвертое поколение. Сама удивляюсь, когда сейчас вижу ровесников в зале (улыбается). Я живу своей работой, слежу за трендами, но не пытаюсь играть в "опережающую время". Плохо, когда артист стареет со своей аудиторией и только. Я старею рядом с молодежью», — поделилась исполнительница.
Лолита подтвердила, что ситуация с гастролями начала выравниваться. Сейчас в ее графике достаточно выступлений как в рамках сольный концертов, так и фестивалей. «Воинствующие общественники», кажется, угомонили свой пыл.
«Справедливость в любом случае торжествует. Периодически смотрю, как прижимают „хвост некоторым общественникам“. Но вся моя жизнь — это качели: то полно работы, то штиль. Сейчас делаю только то, что мне интересно и на что хватает сил в аномальную жару. Полный гастрольный график должен начаться с сентября. Во многих городах билеты проданы на 50% без рекламы», — похвасталась звезда.
На фоне возросшего интереса зумеров появилась информация, что Лолита якобы подняла гонорар на 2 млн рублей. В беседе с агентством певица прояснила ситуацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.