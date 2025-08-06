«Миллион долларов»: Лолита отреагировала на новости о повышении гонорара на 2 млн рублей

Певица Лолита Милявская удивилась, почему ее гонорар по слухам поднялся всего на 2 млн рублей. В беседе с URA.RU артистка опровергла эту информацию и сообщила, как обстоят дела на самом деле.
«Все врут! Иногда, чтобы не посылать человека с дебильным предложением, просто могу сказать миллион долларов! Я понимаю, когда меня пытаются "пробить" и издеваюсь в ответ. Пишут люди, которые явно не знают процесс и лексику, поэтому у них и "цена" сразу выше», — поделилась звезда.
Лолита в беседе с агентством пояснила, что гонорар топового артиста зависит от ряда факторов. В частности, немаловажную роль играет дорога: «Иногда лететь 8 часов, а потом еще 400 км на транспорте. Тогда я называю такую цену, чтобы больше с подобными предложениями к пенсионерке не обращались», — пошутила певица.
Гастрольный график Лолиты сейчас расписан до конца года. Среди выступлений не только сольные концерты, но и участия в фестивалях. Для звезды это прекрасные новости, она неоднократно признавалась, что сцена и зрители помогают ей поддерживать себя в форме и чувствовать вкус жизни.
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