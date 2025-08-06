Дочь Сафронова назвала предварительную причину смерти отца

Юлия Сафронова: отца не стало очень неожиданно, видимо, от остановки сердца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной смерти Сафронова могла стать остановка сердца
Причиной смерти Сафронова могла стать остановка сердца Фото:

Вероятной причиной смерти народного артиста России Владимира Сафронова стала остановка сердца. Об этом сообщила его дочь, актриса Юлия Сафронова.

«Владимира Алексеевича не стало вчера вечером. Очень неожиданно и скоропостижно. Видимо, от остановки сердца», — рассказала Сафронова. Ее слова передает ТАСС.

Юлия также отметила, что ее отец был честным человеком, преданным профессии и своим ученикам, а также очень любил свою семью. По ее словам, он отличался не только талантом актера и педагога, но и внимательным отношением к близким — жене, детям, внукам и правнукам.

Ранее о кончине Владимира Сафронова сообщил Государственный академический Малый театр России. Там уточнили, что артист ушел из жизни на 85-м году. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вероятной причиной смерти народного артиста России Владимира Сафронова стала остановка сердца. Об этом сообщила его дочь, актриса Юлия Сафронова. «Владимира Алексеевича не стало вчера вечером. Очень неожиданно и скоропостижно. Видимо, от остановки сердца», — рассказала Сафронова. Ее слова передает ТАСС. Юлия также отметила, что ее отец был честным человеком, преданным профессии и своим ученикам, а также очень любил свою семью. По ее словам, он отличался не только талантом актера и педагога, но и внимательным отношением к близким — жене, детям, внукам и правнукам. Ранее о кончине Владимира Сафронова сообщил Государственный академический Малый театр России. Там уточнили, что артист ушел из жизни на 85-м году. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...