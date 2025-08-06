Дочь Сафронова назвала предварительную причину смерти отца

Вероятной причиной смерти народного артиста России Владимира Сафронова стала остановка сердца. Об этом сообщила его дочь, актриса Юлия Сафронова.
«Владимира Алексеевича не стало вчера вечером. Очень неожиданно и скоропостижно. Видимо, от остановки сердца», — рассказала Сафронова. Ее слова передает ТАСС.
Юлия также отметила, что ее отец был честным человеком, преданным профессии и своим ученикам, а также очень любил свою семью. По ее словам, он отличался не только талантом актера и педагога, но и внимательным отношением к близким — жене, детям, внукам и правнукам.
Ранее о кончине Владимира Сафронова сообщил Государственный академический Малый театр России. Там уточнили, что артист ушел из жизни на 85-м году. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.
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