«Его голос заставлял трепетать сердца»: чем запомнится зрителям Владимир Сафронов

Ушел из жизни народный артист России Владимир Сафронов: чем запомнился
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сафронов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997), народным артистом РФ (2006)
Сафронов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997), народным артистом РФ (2006) Фото:

В возрасте 84 лет, 5 августа 2025 года, ушел из жизни народный артист России Владимир Сафронов — актер Малого театра, педагог и телеведущий. Человек уникального таланта, сыгравший около 60 ролей на одной из самых престижных театральных сцен страны, Сафронов был известен не только своим мастерством, но и редким тембром голоса, который коллеги называли «завораживающим». Внезапная остановка сердца прервала жизнь легенды театра, оставив после себя богатое творческое наследие — подробнее в материале URA.RU.

Ранние годы Владимира Сафронова

Владимир Алексеевич Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве в семье выпускника Института народного хозяйства им. Плеханова. Его отец в 1941 году добровольцем ушел на фронт, прошел всю войну и был демобилизован в звании капитана. Мать работала бухгалтером. Владимир был старшим из трех сыновей.

Интересно, что в детстве будущий актер вовсе не мечтал о сцене — юный Владимир хотел стать военным артиллеристом. Однако случайное посещение спектакля «Волки и овцы» в Театре им. Гоголя (тогда он назывался театром Транспорта) кардинально изменило его жизнь. Впечатление от увиденного было настолько сильным, что мальчик немедленно записался в драмкружок. А после окончания школы с первой попытки поступил в Щепкинское училище на курс Валентины Сперантовой.

После окончания училища в 1962 году судьба сделала неожиданный поворот — Сафронов попал в Первый Московский областной драматический театр, где за три года работы сыграл Чугунова в тех самых «Волках и овцах», которые некогда определили его судьбу. Это совпадение актер всегда считал особым знаком.

Владимир Сафронов и Малый театр: полвека на главной сцене страны

Владимир Сафронов в спектакле «Оптимистическая трагедия» (1977) в Малом театре
Владимир Сафронов в спектакле «Оптимистическая трагедия» (1977) в Малом театре
Фото:

Настоящий творческий взлет Сафронова начался в 1965 году, когда он перешел в Театр им. А.С. Пушкина под руководством Бориса Равенских. Здесь за семь лет службы актер создал запоминающиеся образы в спектаклях «Зыковы» (Михаил Зыков), «Драматическая песня» (Николай Островский), «Обломов» (Волков) и «Шоколадный солдатик» (капитан Блюнчли).

Однако главным домом для Владимира Сафронова стал Малый театр, куда он пришел в 1972 году по приглашению Бориса Равенских. Вместе с ним в театр пришли Алексей Локтев и Валерий Носик. Сафронов вспоминал свой первый визит в Малый театр как мистический опыт: «Мы едва дошли до того бетонного противопожарного занавеса. И у меня было ощущение, что мы идем через какой-то густой воздух, наполненный персонажами, актерами, только что закончившими спектакль».

В Малом театре талант Сафронова раскрылся во всей полноте. Он был признан одним из лучших исполнителей ролей в пьесах Островского, блистательно играя как комедийные, так и драматические персонажи. Среди его работ выделялись роли Погуляева («Пучина»), Бориса («Гроза»), Досужева («Доходное место»), Разновесова («Не было ни гроша, да вдруг алтын»), Неизвестного («Пучина»).

Особенно ярко талант Сафронова проявлялся в исторических постановках. Его Василий Шуйский в «Царе Федоре Иоанновиче», Борис Годунов и Малюта Скуратов в «Князе Серебряном», князь Мстиславский в «Царе Иоанне Грозном», Семен Годунов в «Царе Борисе» — эти роли стали визитной карточкой актера.

Владимир Сафронов в кино и телевидении

Владимир Сафронов с 1972 по 2025 год служил в Государственном академическом Малом театре
Владимир Сафронов с 1972 по 2025 год служил в Государственном академическом Малом театре
Фото:

Несмотря на то, что театр всегда оставался главным призванием Сафронова, он активно снимался в кино и работал на телевидении. Его кинодебют состоялся в 1967 году в фильме «Осенние свадьбы», где он сыграл Михаила Найду. Большинство киноработ актера — это фильмы-спектакли, которые позволяли зрителям по всей стране увидеть театральные постановки с его участием.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов Сафронов вел программы молодежной редакции Центрального телевидения, посвященные армии. Позже, в 1996-2001 годах, он стал лицом популярной потребительской программы «Впрок» на канале НТВ, а затем вел передачу «Экспертиза» на РТР (2001-2003). Эта работа принесла ему известность среди широкой публики, многие зрители узнавали Сафронова именно как телеведущего.

Сафронов как педагог и наставник

Владимир Сафронов не только блистал на сцене, но и щедро делился своими знаниями с молодым поколением. С 1975 года (с перерывами) он преподавал в своей альма-матер — Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина. В 1985-2002 годах являлся руководителем курса, а в 1991-1997 годах заведовал кафедрой пластического воспитания актера.

Среди его учеников — такие известные актеры, как народная артистка России Ольга Дроздова, заслуженные артисты России Глеб Подгородинский и Максим Дахненко. В 2012 году Сафронов вернулся в Щепкинское училище, где до конца жизни был художественным руководителем собственной мастерской.

География педагогической деятельности Сафронова выходила далеко за пределы России. В 1994 году он читал курс актерского мастерства в Университете города Ноксвилл в США и участвовал в симпозиумах по системе Станиславского и пластическому воспитанию артиста. А из его немецкой студии в Щепкинском училище впоследствии вырос Немецкий театр города Темиртау в Казахстане.

Реутовский театр: собственное детище Владимира Сафронова

С 1975 по 2025 год (с перерывами) преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище
С 1975 по 2025 год (с перерывами) преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище
Фото:

Еще одной важной страницей в жизни Сафронова стало создание и руководство Реутовским муниципальным драматическим театром. Этот коллектив возник в 2001 году на базе последнего курса, выпущенного Владимиром Алексеевичем в ВТУ им. Щепкина.

Несмотря на небольшой размер труппы (всего 17 человек), театр вел активную творческую жизнь — участвовал во Всероссийской Театральной ярмарке и Международном фестивале «Дорогами добра». В репертуаре были спектакли «Женитьба Белугина», «Фредди», «Петрушка-иностранец», «Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье». Сафронов руководил театром до 2009 года.

Личная жизнь Владимира Сафронова

В отличие от многих коллег по цеху, Владимир Сафронов не был замешан в громких скандалах или историях со сменой спутниц жизни. Он был однолюбом — его супруга Ирина Борисовна Сафронова, кандидат технических наук и биофизик, была с ним на протяжении всей жизни.

В браке родились сын Владимир и дочь Юлия. Последняя пошла по стопам отца — Юлия Сафронова с 1997 года служит в Малом театре. У нее есть сын Егор Подгородинский (1999 г.р.) от брака с актером Глебом Подгородинским, который, кстати, был учеником Владимира Алексеевича.

Последние дни и причина смерти актера Владимира Сафронова

Народный артист России Владимир Сафронов в роли Скворцова в сцене из спектакля «Мой нежный зверь» в 2024 году
Народный артист России Владимир Сафронов в роли Скворцова в сцене из спектакля «Мой нежный зверь» в 2024 году
Фото:

Смерть Владимира Сафронова наступила внезапно. Как рассказала «ИА Регнум» его дочь Юлия, артист умер 5 августа 2025 года от остановки сердца у себя дома, в кругу семьи. Рядом с ним находилась его жена Ирина Борисовна.

Для родных уход артиста стал неожиданностью — еще утром Владимир Алексеевич чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье. Несмотря на почтенный возраст, он до последнего сохранял активность, участвовал в жизни театра, преподавал и недавно набрал новый курс студентов в Щепкинском училище, который уже перешел на второй год обучения. В момент смерти Сафронов находился в очередном отпуске.

Награды и признание Владимира Сафронова

Профессиональные заслуги Владимира Сафронова были отмечены высокими государственными наградами. В 1982 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 2006 году — Народного артиста Российской Федерации.

В 1997 году актер был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2020 году получил памятную медаль Президента РФ и благодарственное письмо министра культуры за организацию образовательного процесса во время пандемии COVID-19.

Фильмография Владимира Сафронова

За свою карьеру Владимир Сафронов создал множество ярких образов как в театральных постановках, так и на экране. Хотя кино не было его основным призванием, его фильмография насчитывает десятки работ, многие из которых — экранизации театральных спектаклей:

  • 1967 — «Осенние свадьбы» — Михаил Найда
  • 1970 — «Зыковы» (фильм-спектакль) — Михаил Зыков
  • 1972 — «Обломов» (фильм-спектакль) — Волков
  • 1973 — «Обрыв» (фильм-спектакль) — Иван Иванович Тушин
  • 1976 — «Пучина» (фильм-спектакль) — Погуляев
  • 1977 — «Гроза» (фильм-спектакль) — Борис
  • 1979 — «Возвращение на круги своя» (фильм-спектакль) — Душан Петрович Маковицкий
  • 1981 — «Царь Федор Иоаннович» (фильм-спектакль) — нищий
  • 1989 — «Следствие ведут Знатоки. Мафия» — Феликс
  • 1994 — «Царь Борис» (фильм-спектакль) — Семён Годунов
  • 1998 — «Царь Иоанн Грозный» (фильм-спектакль) — князь Мстиславский
  • 2005 — «Херувим» — Олег Лещуков
  • 2005 — «Звезда эпохи» — Ильичёв
  • 2007 — «Последняя жертва» (фильм-спектакль) — Салай Салтаныч
  • 2014 — «Пиковая дама» (фильм-спектакль) — дворецкий графини

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В возрасте 84 лет, 5 августа 2025 года, ушел из жизни народный артист России Владимир Сафронов — актер Малого театра, педагог и телеведущий. Человек уникального таланта, сыгравший около 60 ролей на одной из самых престижных театральных сцен страны, Сафронов был известен не только своим мастерством, но и редким тембром голоса, который коллеги называли «завораживающим». Внезапная остановка сердца прервала жизнь легенды театра, оставив после себя богатое творческое наследие — подробнее в материале URA.RU. Ранние годы Владимира Сафронова Владимир Алексеевич Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве в семье выпускника Института народного хозяйства им. Плеханова. Его отец в 1941 году добровольцем ушел на фронт, прошел всю войну и был демобилизован в звании капитана. Мать работала бухгалтером. Владимир был старшим из трех сыновей. Интересно, что в детстве будущий актер вовсе не мечтал о сцене — юный Владимир хотел стать военным артиллеристом. Однако случайное посещение спектакля «Волки и овцы» в Театре им. Гоголя (тогда он назывался театром Транспорта) кардинально изменило его жизнь. Впечатление от увиденного было настолько сильным, что мальчик немедленно записался в драмкружок. А после окончания школы с первой попытки поступил в Щепкинское училище на курс Валентины Сперантовой. После окончания училища в 1962 году судьба сделала неожиданный поворот — Сафронов попал в Первый Московский областной драматический театр, где за три года работы сыграл Чугунова в тех самых «Волках и овцах», которые некогда определили его судьбу. Это совпадение актер всегда считал особым знаком. Владимир Сафронов и Малый театр: полвека на главной сцене страны Настоящий творческий взлет Сафронова начался в 1965 году, когда он перешел в Театр им. А.С. Пушкина под руководством Бориса Равенских. Здесь за семь лет службы актер создал запоминающиеся образы в спектаклях «Зыковы» (Михаил Зыков), «Драматическая песня» (Николай Островский), «Обломов» (Волков) и «Шоколадный солдатик» (капитан Блюнчли). Однако главным домом для Владимира Сафронова стал Малый театр, куда он пришел в 1972 году по приглашению Бориса Равенских. Вместе с ним в театр пришли Алексей Локтев и Валерий Носик. Сафронов вспоминал свой первый визит в Малый театр как мистический опыт: «Мы едва дошли до того бетонного противопожарного занавеса. И у меня было ощущение, что мы идем через какой-то густой воздух, наполненный персонажами, актерами, только что закончившими спектакль». В Малом театре талант Сафронова раскрылся во всей полноте. Он был признан одним из лучших исполнителей ролей в пьесах Островского, блистательно играя как комедийные, так и драматические персонажи. Среди его работ выделялись роли Погуляева («Пучина»), Бориса («Гроза»), Досужева («Доходное место»), Разновесова («Не было ни гроша, да вдруг алтын»), Неизвестного («Пучина»). Особенно ярко талант Сафронова проявлялся в исторических постановках. Его Василий Шуйский в «Царе Федоре Иоанновиче», Борис Годунов и Малюта Скуратов в «Князе Серебряном», князь Мстиславский в «Царе Иоанне Грозном», Семен Годунов в «Царе Борисе» — эти роли стали визитной карточкой актера. Владимир Сафронов в кино и телевидении Несмотря на то, что театр всегда оставался главным призванием Сафронова, он активно снимался в кино и работал на телевидении. Его кинодебют состоялся в 1967 году в фильме «Осенние свадьбы», где он сыграл Михаила Найду. Большинство киноработ актера — это фильмы-спектакли, которые позволяли зрителям по всей стране увидеть театральные постановки с его участием. В конце 1970-х — начале 1980-х годов Сафронов вел программы молодежной редакции Центрального телевидения, посвященные армии. Позже, в 1996-2001 годах, он стал лицом популярной потребительской программы «Впрок» на канале НТВ, а затем вел передачу «Экспертиза» на РТР (2001-2003). Эта работа принесла ему известность среди широкой публики, многие зрители узнавали Сафронова именно как телеведущего. Сафронов как педагог и наставник Владимир Сафронов не только блистал на сцене, но и щедро делился своими знаниями с молодым поколением. С 1975 года (с перерывами) он преподавал в своей альма-матер — Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина. В 1985-2002 годах являлся руководителем курса, а в 1991-1997 годах заведовал кафедрой пластического воспитания актера. Среди его учеников — такие известные актеры, как народная артистка России Ольга Дроздова, заслуженные артисты России Глеб Подгородинский и Максим Дахненко. В 2012 году Сафронов вернулся в Щепкинское училище, где до конца жизни был художественным руководителем собственной мастерской. География педагогической деятельности Сафронова выходила далеко за пределы России. В 1994 году он читал курс актерского мастерства в Университете города Ноксвилл в США и участвовал в симпозиумах по системе Станиславского и пластическому воспитанию артиста. А из его немецкой студии в Щепкинском училище впоследствии вырос Немецкий театр города Темиртау в Казахстане. Реутовский театр: собственное детище Владимира Сафронова Еще одной важной страницей в жизни Сафронова стало создание и руководство Реутовским муниципальным драматическим театром. Этот коллектив возник в 2001 году на базе последнего курса, выпущенного Владимиром Алексеевичем в ВТУ им. Щепкина. Несмотря на небольшой размер труппы (всего 17 человек), театр вел активную творческую жизнь — участвовал во Всероссийской Театральной ярмарке и Международном фестивале «Дорогами добра». В репертуаре были спектакли «Женитьба Белугина», «Фредди», «Петрушка-иностранец», «Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье». Сафронов руководил театром до 2009 года. Личная жизнь Владимира Сафронова В отличие от многих коллег по цеху, Владимир Сафронов не был замешан в громких скандалах или историях со сменой спутниц жизни. Он был однолюбом — его супруга Ирина Борисовна Сафронова, кандидат технических наук и биофизик, была с ним на протяжении всей жизни. В браке родились сын Владимир и дочь Юлия. Последняя пошла по стопам отца — Юлия Сафронова с 1997 года служит в Малом театре. У нее есть сын Егор Подгородинский (1999 г.р.) от брака с актером Глебом Подгородинским, который, кстати, был учеником Владимира Алексеевича. Последние дни и причина смерти актера Владимира Сафронова Смерть Владимира Сафронова наступила внезапно. Как рассказала «ИА Регнум» его дочь Юлия, артист умер 5 августа 2025 года от остановки сердца у себя дома, в кругу семьи. Рядом с ним находилась его жена Ирина Борисовна. Для родных уход артиста стал неожиданностью — еще утром Владимир Алексеевич чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье. Несмотря на почтенный возраст, он до последнего сохранял активность, участвовал в жизни театра, преподавал и недавно набрал новый курс студентов в Щепкинском училище, который уже перешел на второй год обучения. В момент смерти Сафронов находился в очередном отпуске. Награды и признание Владимира Сафронова Профессиональные заслуги Владимира Сафронова были отмечены высокими государственными наградами. В 1982 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 2006 году — Народного артиста Российской Федерации. В 1997 году актер был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2020 году получил памятную медаль Президента РФ и благодарственное письмо министра культуры за организацию образовательного процесса во время пандемии COVID-19. Фильмография Владимира Сафронова За свою карьеру Владимир Сафронов создал множество ярких образов как в театральных постановках, так и на экране. Хотя кино не было его основным призванием, его фильмография насчитывает десятки работ, многие из которых — экранизации театральных спектаклей:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...