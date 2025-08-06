«Его голос заставлял трепетать сердца»: чем запомнится зрителям Владимир Сафронов

В возрасте 84 лет, 5 августа 2025 года, ушел из жизни народный артист России Владимир Сафронов — актер Малого театра, педагог и телеведущий. Человек уникального таланта, сыгравший около 60 ролей на одной из самых престижных театральных сцен страны, Сафронов был известен не только своим мастерством, но и редким тембром голоса, который коллеги называли «завораживающим». Внезапная остановка сердца прервала жизнь легенды театра, оставив после себя богатое творческое наследие — подробнее в материале URA.RU.
Ранние годы Владимира Сафронова
Владимир Алексеевич Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве в семье выпускника Института народного хозяйства им. Плеханова. Его отец в 1941 году добровольцем ушел на фронт, прошел всю войну и был демобилизован в звании капитана. Мать работала бухгалтером. Владимир был старшим из трех сыновей.
Интересно, что в детстве будущий актер вовсе не мечтал о сцене — юный Владимир хотел стать военным артиллеристом. Однако случайное посещение спектакля «Волки и овцы» в Театре им. Гоголя (тогда он назывался театром Транспорта) кардинально изменило его жизнь. Впечатление от увиденного было настолько сильным, что мальчик немедленно записался в драмкружок. А после окончания школы с первой попытки поступил в Щепкинское училище на курс Валентины Сперантовой.
После окончания училища в 1962 году судьба сделала неожиданный поворот — Сафронов попал в Первый Московский областной драматический театр, где за три года работы сыграл Чугунова в тех самых «Волках и овцах», которые некогда определили его судьбу. Это совпадение актер всегда считал особым знаком.
Владимир Сафронов и Малый театр: полвека на главной сцене страны
Настоящий творческий взлет Сафронова начался в 1965 году, когда он перешел в Театр им. А.С. Пушкина под руководством Бориса Равенских. Здесь за семь лет службы актер создал запоминающиеся образы в спектаклях «Зыковы» (Михаил Зыков), «Драматическая песня» (Николай Островский), «Обломов» (Волков) и «Шоколадный солдатик» (капитан Блюнчли).
Однако главным домом для Владимира Сафронова стал Малый театр, куда он пришел в 1972 году по приглашению Бориса Равенских. Вместе с ним в театр пришли Алексей Локтев и Валерий Носик. Сафронов вспоминал свой первый визит в Малый театр как мистический опыт: «Мы едва дошли до того бетонного противопожарного занавеса. И у меня было ощущение, что мы идем через какой-то густой воздух, наполненный персонажами, актерами, только что закончившими спектакль».
В Малом театре талант Сафронова раскрылся во всей полноте. Он был признан одним из лучших исполнителей ролей в пьесах Островского, блистательно играя как комедийные, так и драматические персонажи. Среди его работ выделялись роли Погуляева («Пучина»), Бориса («Гроза»), Досужева («Доходное место»), Разновесова («Не было ни гроша, да вдруг алтын»), Неизвестного («Пучина»).
Особенно ярко талант Сафронова проявлялся в исторических постановках. Его Василий Шуйский в «Царе Федоре Иоанновиче», Борис Годунов и Малюта Скуратов в «Князе Серебряном», князь Мстиславский в «Царе Иоанне Грозном», Семен Годунов в «Царе Борисе» — эти роли стали визитной карточкой актера.
Владимир Сафронов в кино и телевидении
Несмотря на то, что театр всегда оставался главным призванием Сафронова, он активно снимался в кино и работал на телевидении. Его кинодебют состоялся в 1967 году в фильме «Осенние свадьбы», где он сыграл Михаила Найду. Большинство киноработ актера — это фильмы-спектакли, которые позволяли зрителям по всей стране увидеть театральные постановки с его участием.
В конце 1970-х — начале 1980-х годов Сафронов вел программы молодежной редакции Центрального телевидения, посвященные армии. Позже, в 1996-2001 годах, он стал лицом популярной потребительской программы «Впрок» на канале НТВ, а затем вел передачу «Экспертиза» на РТР (2001-2003). Эта работа принесла ему известность среди широкой публики, многие зрители узнавали Сафронова именно как телеведущего.
Сафронов как педагог и наставник
Владимир Сафронов не только блистал на сцене, но и щедро делился своими знаниями с молодым поколением. С 1975 года (с перерывами) он преподавал в своей альма-матер — Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина. В 1985-2002 годах являлся руководителем курса, а в 1991-1997 годах заведовал кафедрой пластического воспитания актера.
Среди его учеников — такие известные актеры, как народная артистка России Ольга Дроздова, заслуженные артисты России Глеб Подгородинский и Максим Дахненко. В 2012 году Сафронов вернулся в Щепкинское училище, где до конца жизни был художественным руководителем собственной мастерской.
География педагогической деятельности Сафронова выходила далеко за пределы России. В 1994 году он читал курс актерского мастерства в Университете города Ноксвилл в США и участвовал в симпозиумах по системе Станиславского и пластическому воспитанию артиста. А из его немецкой студии в Щепкинском училище впоследствии вырос Немецкий театр города Темиртау в Казахстане.
Реутовский театр: собственное детище Владимира Сафронова
Еще одной важной страницей в жизни Сафронова стало создание и руководство Реутовским муниципальным драматическим театром. Этот коллектив возник в 2001 году на базе последнего курса, выпущенного Владимиром Алексеевичем в ВТУ им. Щепкина.
Несмотря на небольшой размер труппы (всего 17 человек), театр вел активную творческую жизнь — участвовал во Всероссийской Театральной ярмарке и Международном фестивале «Дорогами добра». В репертуаре были спектакли «Женитьба Белугина», «Фредди», «Петрушка-иностранец», «Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье». Сафронов руководил театром до 2009 года.
Личная жизнь Владимира Сафронова
В отличие от многих коллег по цеху, Владимир Сафронов не был замешан в громких скандалах или историях со сменой спутниц жизни. Он был однолюбом — его супруга Ирина Борисовна Сафронова, кандидат технических наук и биофизик, была с ним на протяжении всей жизни.
В браке родились сын Владимир и дочь Юлия. Последняя пошла по стопам отца — Юлия Сафронова с 1997 года служит в Малом театре. У нее есть сын Егор Подгородинский (1999 г.р.) от брака с актером Глебом Подгородинским, который, кстати, был учеником Владимира Алексеевича.
Последние дни и причина смерти актера Владимира Сафронова
Смерть Владимира Сафронова наступила внезапно. Как рассказала «ИА Регнум» его дочь Юлия, артист умер 5 августа 2025 года от остановки сердца у себя дома, в кругу семьи. Рядом с ним находилась его жена Ирина Борисовна.
Для родных уход артиста стал неожиданностью — еще утром Владимир Алексеевич чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье. Несмотря на почтенный возраст, он до последнего сохранял активность, участвовал в жизни театра, преподавал и недавно набрал новый курс студентов в Щепкинском училище, который уже перешел на второй год обучения. В момент смерти Сафронов находился в очередном отпуске.
Награды и признание Владимира Сафронова
Профессиональные заслуги Владимира Сафронова были отмечены высокими государственными наградами. В 1982 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 2006 году — Народного артиста Российской Федерации.
В 1997 году актер был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2020 году получил памятную медаль Президента РФ и благодарственное письмо министра культуры за организацию образовательного процесса во время пандемии COVID-19.
Фильмография Владимира Сафронова
За свою карьеру Владимир Сафронов создал множество ярких образов как в театральных постановках, так и на экране. Хотя кино не было его основным призванием, его фильмография насчитывает десятки работ, многие из которых — экранизации театральных спектаклей:
- 1967 — «Осенние свадьбы» — Михаил Найда
- 1970 — «Зыковы» (фильм-спектакль) — Михаил Зыков
- 1972 — «Обломов» (фильм-спектакль) — Волков
- 1973 — «Обрыв» (фильм-спектакль) — Иван Иванович Тушин
- 1976 — «Пучина» (фильм-спектакль) — Погуляев
- 1977 — «Гроза» (фильм-спектакль) — Борис
- 1979 — «Возвращение на круги своя» (фильм-спектакль) — Душан Петрович Маковицкий
- 1981 — «Царь Федор Иоаннович» (фильм-спектакль) — нищий
- 1989 — «Следствие ведут Знатоки. Мафия» — Феликс
- 1994 — «Царь Борис» (фильм-спектакль) — Семён Годунов
- 1998 — «Царь Иоанн Грозный» (фильм-спектакль) — князь Мстиславский
- 2005 — «Херувим» — Олег Лещуков
- 2005 — «Звезда эпохи» — Ильичёв
- 2007 — «Последняя жертва» (фильм-спектакль) — Салай Салтаныч
- 2014 — «Пиковая дама» (фильм-спектакль) — дворецкий графини
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