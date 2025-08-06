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23:50
Shaman рассказал о нежелании родителей приезжать на «Интервидение»
23:49
В США оценили итоги переговоров Уиткоффа и Путина в Кремле: главное об СВО 6 августа
23:40
Shaman ласково отозвался о Мизулиной
Трамп похвастался Европе и Зеленскому: что известно о результатах встречи Путина и Уиткоффа
23:31
США неожиданно высказались о завершении украинского конфликта
23:28
Трамп заявил об избиении работника Белого дома с прозвищем Большие яйца
23:23
«Ниже микрофон!»: Леонид Агутин устроил эмоциональный разнос молодому журналисту. Видео
Редактору URA.RU Аллаярову продлили самую жесткую меру пресечения, несмотря на отсутствие доказательств
23:16
На борту теплохода «Лев Толстой» произошло массовое отравление
23:04
Белый дом считает хорошей встречу Путина и спецпосланника Трампа
1
23:03
Трамп дал агрессивное название для России в новом указе
Медосмотр станет строже: какие диагнозы теперь закрывают дорогу к рулю
22:59
Пожарные со всей страны прошли сложную полосу препятствий в ХМАО. Фото
22:53
В РФ честно ответили об итогах пятой встречи Уиткоффа и Путина
22:50
Украинский военный обратился к Зеленскому с предложением
Трамп объявил торговую войну: пошлины в 50% на Индию из-за нефти из РФ
22:50
Новый арт-объект появился на трассе Курган-Тюмень. Фото
1
22:45
Стали известны цены на билеты в новом пермском зоопарке. Скрин
22:43
Трамп раскрыл Зеленскому детали встречи с Путиным, пока тот ехал с фронта
Смертельная чача: как суррогатный алкоголь унес жизни туристов в Краснодарском крае
22:42
«Ничего не осталось»: на трассе под Нижним Тагилом произошло жуткое ДТП. Фото
22:38
Путин обратил внимание россиян на качество дорог в стране
1
22:34
В Тюмени к осени откроют новую транспортную развязку
Путин изменит условия льготной ипотеки
22:34
Мединский показал кадры с тысячей пленных украинцев, брошенных Киевом
22:27
Путин оценил планы челябинского губернатора Текслера и дал совет. Фото, видео
22:26
Трамп обрадовался результатам встречи Путина и Уиткоффа
Новый учебный год учителя начнут с меньшей нагрузкой
22:25
Путин придумал, как улучшить качество жизни россиян
2
22:21
Бывший муж основательницы Wildberries будет судиться из-за унижений
22:16
США анонсировали санкции против России после визита Уиткоффа в Москву
Величайшая трагедия в истории человечества: Запад припомнил США ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки
22:04
Трамп высоко оценил встречу Уиткоффа с Путиным
22:00
Трамп набрал Зеленскому после поездки Уиткоффа в Россию
22:00
Отъезд в Италию, смерть мужа и скандал с недвижимостью в Крыму: Софии Ротару — 78 лет
8
Завтрак чебуреками, обсуждение Украины и отношений России и США: как прошла встреча Путина и Уиткоффа в Москве
21:52
Белый дом дал оценку встрече Путина и Уиткоффа
21:52
Как выглядит новый зоопарк в Перми, который торжественно открыли Путин и Махонин. Фото
21:50
Reuters: США введут новый пакет санкций против России через пару дней
Союзник Путина лишен мандата: Додик отказался уходить и готовится к борьбе
21:49
На американской военной базе произошла стрельба. Видео
21:48
Форменный переворот: психолог объяснила, какой должна быть школьная форма
3
21:46
Чем новый зоопарк будет радовать пермяков и гостей города
Жители Японии почтили память жертв атомной бомбардировки США. Фоторепортаж
21:44
ЛДПР выступит против депутатского клана из думы самого протестного тюменского округа
21:43
RT: Киев вычеркнул 1000 солдат из обмена с Россией
21:41
В Перми официально открыли новый зоопарк на Нагорном
Путин зашел в вотчину США и Британии в Юго-Восточной Азии
21:36
Следствие настаивает на аресте 80-летнего экс-главы ПФР Нижневартовска
21:32
Путин поздравил строителей с предстоящим профессиональным праздником
1
21:30
Пермский депутат Постников спас жителей от незаконной торговли в «Красном и белом»
Новая школьная форма-2025: сколько стоит правильный комплект и что нельзя носить по новому ГОСТу
21:20
Уиткофф возвращается в США спустя 12 часов пребывания в Москве
21:20
Сколько стоит обучение в курганских колледжах
21:20
День физкультурника и исторический поезд-музей: как провести выходные в Тюмени. Афиша
Зачем Уиткофф прилетел к Путину, и что теперь ждать от Трампа
21:12
Администрация США намекнула на негативный исход приезда Уиткоффа в Россию
21:12
Курганца задержали за коррупцию, а власти отдали землю под застройку: главные новости за 6 августа
21:03
Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова впервые стала мамой
3
Барских, Лобода, Комаровский: кому еще из украинских знаменитостей запрещен въезд в РФ
21:03
Путин наградил учителя, а магазины переходят на наличный рассчет: события дня в ЯНАО
21:02
В аэропорту Екатеринбурга массово задерживают рейсы. Скрин
1
21:02
Глава Когалыма намерен уволить зама, задержанного по делу о взятке
Чудовищный урок истории: как Хиросиму стерли с лица земли атомной бомбой. Фоторепортаж
20:58
Дочь Сафронова назвала предварительную причину смерти отца
20:57
Сургутянки массово предлагают услуги суррогатного материнства
20:57
Путин оценил состояние российских дорог
В долгах как в шелках: какие финансовые проблемы есть у Исинбаевой
20:56
В ХМАО сократилось число несчастных случаев летом на воде
20:52
Путин озвучил главную для себя цель
20:51
«Удивляюсь, когда вижу ровесников»: Лолита — о возросшей популярности у молодежи
Что такое 100% пошлины США, которыми Трамп пытается угрожать России: опасны ли они
20:50
На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после обстрела промзоны Энергодара
20:48
Звездный повар Емельяненко оценит коми-пермяцкую кухню
20:45
Axios: Трамп позвонил Зеленскому
20:45
Сезон лисичек и груздей: сколько стоит выкупить урожай у челябинских грибников
20:44
В Гане в результате крушения вертолета погибли два министра
20:41
Путин устроил важное совещание
1
20:38
Депутат Госдумы Сысоев требует лишить лицензии коммунальщиков в Кургане
20:36
Индия отреагировала на «неразумное» решение Трампа
20:36
«Примерная семья»: соседка погибшей челябинки рассказала о подозреваемом в убийстве жены
1
20:35
Рубио созвонился с Уиткоффом после его визита в Москву
1
20:34
В Перми нашли перевозчика для объединенного автобусного маршрута
20:33
«Вторая смена отменяется»: мэр из ХМАО объявил о вводе в строй новой школы
20:32
Космические технологии на службе экологии ЯНАО
20:31
Муж и жена открыли нарколабораторию в Тюменском районе. Видео
20:30
Администрация США обсудит итоги визита Уиткоффа в Россию
20:30
Конфискованные внедорожники и снегоходы: во что обходится жителям ЯНАО запрещенная рыбалка. Видео
20:23
Белый дом может ввести пошлины против всех стран, которые импортируют российскую нефть
3
20:20
Фигуристка Александра Трусова родила ребенка
2
20:20
ГТО, коньки, уличные танцы: как отметят День физкультурника в Сургуте
20:19
Тюменские бизнесмены избавляются от «наливаек»
20:18
Стали известны подробности новых переговоров Зеленского и Трампа
20:18
В ЯНАО закупят 33 единицы новой дорожной техники
20:13
Онищенко призвал ужесточить борьбу с табакокурением в России
20:10
В Ханты-Мансийске устроят дефиле в традиционных костюмах коренных народов Севера
20:09
Силовики увезли 80-летнего экс-главу ПФР Нижневартовска в Москву. Инсайд
20:04
Эфиопия отказалась делиться с Россией гражданскими самолетами
9
20:01
Тюменцев предупреждают об опасной погоде
20:00
Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолета
20:00
Компания «Сбера»: отмена торгов в Челябинске затянет обновление билетной системы
20:00
Артюхов протестирует российский седан: что известно об автомобиле для «Честного маршрута» губернатора
20:00
Блоха в подковах и мамонт на волоске: жителей Нижневартовска зовут на необычную выставку
19:58
Тюменцы не могут добиться от медиков важного укола для детей
19:54
На Пермском тракте закроют съезд в свердловский город. Карта
19:49
В Челябинской области выросло число погибших от спиртного с рынка в Сочи
1
19:49
Трамп ударил по Индии пошлинами в отместку за сотрудничество с Россией
2
19:43
Миллиардер из ХМАО купил базу отдыха в виде дворца. Фото
19:42
Минпросвещения опровергло введение единой школьной формы в 2025 году
1
19:40
В ХМАО врачи скорой помощи вернули к жизни пациентку
1
19:38
Эксперт клуба «Валдай» рассказал, могут ли США выйти из переговоров по Украине
1
19:33
Король Малайзии на встрече с Путиным озвучил пословицу о друзьях и деньгах
1
19:29
Тюменские наркоманы стали чаще нанимать адвокатов
19:26
Художники из России и Сербии представляют свои работы на фестивале в Новом Уренгое
19:26
США пытаются сорвать собственные санкции против России
2
19:25
Двух женщин наказали за продажу смертельной чачи на Кубани. Видео
2
19:23
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
19:22
Власти ЯНАО направят 30 млн рублей на развитие туристических проектов
1
19:22
«Миллион долларов»: Лолита отреагировала на новости о повышении гонорара на 2 млн рублей
1
19:20
Страны-импортеры российской нефти могут оказаться под пошлинами США
1
19:16
Жене экс-судьи Верховного суда Чечни вынесли приговор
1
19:16
Лошкин проверил благоустройство парка «Плодушка» в Челябинске
19:13
Судья по делу Гуцул стала получать анонимные угрозы
1
19:10
Гриб масленок: чем полезен и как правильно готовить
1
19:09
В Челябинске отправили в колонию стоматолога-мигранта, убившего студента. Фото
19:07
Мэр Тобольска Вагин пригласил туристов на «Уха-евшие пельмени»
1
19:05
Трамп ввел крупные пошлины на импорт российской нефти из Индии
19:03
Жена погибшего Александра Гришина раскрыла результаты экспертизы о гибели супруга
1
18:59
В Пермском краевом суде рассмотрят дело сына британского лорда
18:59
«Коммунальный король» под следствием: что известно об уральских активах Старокожева
4
18:58
Профессор УрФУ получил награду от Путина
18:56
Свердловчане обратились к Путину после потери миллионов рублей — их обманул застройщик. Фото
1
18:56
Возможный самолет Уиткоффа улетел из Москвы. Скрин
4
18:50
Челябинский дизайнер рассказала про новые стандарты школьной формы
2
18:48
Легенда поп-музыки устроит бесплатное шоу в центре Екатеринбурга
18:47
Путин отметил пермских нефтяников и энергетиков званиями и наградами
18:46
«Его голос заставлял трепетать сердца»: чем запомнится зрителям Владимир Сафронов
2
18:43
Количество пострадавших от паленой чачи в Сириусе увеличилось в несколько раз
3
18:38
В Кургане ФСБ задержала бывшего начальника отдела металлов «Курганмашзавода».Видео, фото
2
18:32
Осетровая луна и парад планет 9 августа: чем опасно и что нельзя делать
2
18:30
Спецпосланник Трампа около часа пробыл в посольстве США в Москве
3
18:30
В челябинском микрорайоне Чурилово образовалась огромная пробка из-за поисков убийцы. Видео
1
18:30
Опальный олигарх из ХМАО избавляется от акций «Сургутнефтегаза» на семь миллионов рублей
18:29
Челябинский «Трактор» объявил набор волонтеров на новый сезон
18:27
Спецпосланник Трампа полакомился чебуреком перед встречей с Путиным
4
18:21
«От слухов про звание генерала до ареста счетов»: карьера главы челябинского следкома Колбасина
18:19
Черчесов в 61 год во второй раз возглавил грозненский «Ахмат»
18:18
В Перми решили увековечить спортивную историю города
18:17
Аэропорт в ЯНАО поставил личный рекорд по пассажиропотоку
18:17
В Тюменской области в восемь раз выросло число зарплатных миллионеров
18:15
Появились кадры самых редких животных, которые обитают в Курганской области
1
18:15
Риелторы назвали районы Сургута с самыми дорогими квартирами
18:08
Помощник президента РФ назвал ключевые темы разговора Путина и Уиткоффа
1
18:07
В Екатеринбурге закроют подземный переход Виктора Цоя
18:00
Смертельно опасно: ветеринар объяснил, о чем говорит рвота у кошки
17:59
Русалина и Авазбек: топ самых редких и популярных имен для детей в Тюменской области
17:58
На выборы губернатора Пермского края избирком зарегистрировал пять человек
17:58
«Потерял рынок»: продюсер — о возможном запрете Максу Барских на въезд в РФ
2
17:55
В 84 года ушел из жизни народный артист России Владимир Сафронов
17:49
Психолог нашел потенциальную угрозу в песнях Кадышевой
1
17:48
В Екатеринбурге арестовали жениха, который перекрыл дорогу ради предложения
1
17:45
Росстат посчитал, где в ХМАО продают самую дорогую одежду для школьников
17:44
Две жительницы Челябинска погибли после употребления алкоголя с рынка в Сочи
2
17:42
Дмитриев предрек будущее после встречи спецпосланника США Уиткоффа с Путиным
17:40
Пять свердловчан прошли в финал губернаторской гонки: кто они
3
17:39
Директор Ельцин Центра обвинил в травле журналистов Соловьева
17:38
Участники драки подростков в ЯНАО пошли на примирение
17:35
В Перми заключен контракт на реконструкцию аэропорта Большое Савино
17:35
Свердловчане смогут выбрать губернатора, находясь в ДНР
4
17:35
В ХМАО на 20% выросли зарплаты нефтяников
1
17:34
Из Пулково 20 самолетов улетели без багажа из-за сбоя в системе
17:34
Малайзийский король приехал в Кремль на встречу с Путиным. Видео
17:31
Тагильчанке, обвиненной в гибели 11 людей, избрали меру пресечения
17:31
Концертный директор Леонтьева рассказал о планах артиста в России
17:30
В ЯНАО подкараулили ассенизатора, сливавшего жидкие отходы в тундру. Фото, видео
17:30
Ненецкие пляски увидят в выходные жители юга Ямала. Афиша
17:30
Легендарный китайский художник Шоумин посетит Курган и представит свою выставку
17:28
Ушаков оценил разговор Путина и Уиткоффа
17:20
Челябинский депутат Госдумы Гартунг не дал жадным юристам обмануть пенсионерку
17:20
Путин и Уиткофф разговаривали в Кремле почти три часа. Видео
17:20
Резчики по дереву устроят битву по созданию деревянных скульптур: выходные в Новом Уренгое и Надыме
17:15
В ХМАО впервые пройдет музыкальная экспедиция
17:15
Тюменские силовики открыли охоту на пьяных дачников
1
17:15
В поселке ХМАО закрылось единственное отделение почты из-за нехватки сотрудников
17:13
В Новом Уренгое собрались провести чемпионат Ямала по зимнему плаванию
17:12
В ХМАО домовые чаты переведут в мессенджер MAX
1
17:10
В России обновят список медицинских противопоказаний для водителей
17:10
В Кургане дети вручную открывали дверь, чтобы выйти из автобуса. Видео
17:10
Жители Салехарда повторно отметят День Оленевода за 65 тысяч рублей. Афиша
17:09
Тюменцев лишат домов и земли ради строительства развязки
1
17:07
Mash: челябинский миллиардер Рыбаков обиделся на Гуфа и решил отомстить
1
17:06
Крупнейший производитель цемента в РФ временно переходит на четырехдневную рабочую неделю
2
17:05
«Возмущен и несогласен»: мэр Верхнего Тагила заявил, что его город не исчезнет с лица земли
5
17:05
Экс-главный тренер сборной России по футболу Черчесов возглавил «Ахмат»
17:04
Текслер открыл ДК «Победа» в коркинском поселке Роза. Фото, видео
1
17:02
Крымчанину дали 18 лет тюрьмы за передачу ВСУ информации о нефтебазе в Феодосии. Видео
17:02
Выплаты, скидки и стипендии: какие льготы доступны для студентов в Тюменской области
17:01
В Госдуме объяснили связь школьной формы и частых простуд у детей
1
16:53
Мессенджер MAX успешно подключили к «Госуслугам»
10
16:50
Gallup: американцы доверяют Зеленскому больше, чем Трампу
1
16:49
Пойманный с поддельными правами в ЯНАО тракторист оказался жителем Кургана
16:48
Скончался народный артист Владимир Сафронов
16:47
В Екатеринбурге 10 автобусов изменят маршруты из-за ремонта одной улицы
16:41
ВС РФ уничтожили две крупные цели в Черном море
16:41
Завершилась встреча Путина и Уиткоффа
1
16:41
В Тюмени домашнюю «рысь» продают по цене подержанного авто
16:38
В пермские вузы приехали школьники из ДНР и ЛНР
16:31
В регионах УрФО внедрят систему распознавания лиц
3
16:31
В пермском парке «Балатово» установят новые аттракционы
1
16:27
Глава Республики Сербской Додик решительно отреагировал на «аннулирование» мандата
16:25
Экологи вынесли вердикт озеру в ЯНАО, воду из которого пил Ельцин
16:22
Миллионы просмотров ценой перелома: история опасного челленджа Ники Минаж
3
16:20
Путин наградил медалью директора дочки Лукойла в ХМАО
16:17
Что известно о замглавы Когалыма Згонникове, угодившем в коррупционный скандал
2
16:16
Ракова и Степанченко удостоены наградой «За заслуги в культуре и искусстве»
16:15
Нападение медведя на певицу Гульназ Асаеву и ее группу оказалось пранком
2
16:15
Сильный ветер обрушится на Курган и Шадринск
1
16:11
Два ордена и медаль: Путин наградил ямальцев высокими наградами
16:07
«С одним брендом было бы скучно»: каким бизнесом владеет известный тюменский ресторатор Лариса Невидайло
16:06
Минута до комы: в Тюменской области спасли годовалую девочку
16:05
Эсеры продолжают терять кандидатов на выборах в заксобрание ЯНАО
1
16:04
«Выходите из рабства»: Моргенштерн* похвастался результатами лечения от зависимостей
16:04
Президент Путин отметил двух челябинцев
16:03
Губернатор Текслер проверил ход ремонта в больнице Коркино. Фото, видео
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16:02
Эксперт рассказал, почему не надо слушать голосовые сообщения
16:00
Челябинский коллектив «Ритм сердца» выступит на театральном фестивале в Москве
15:59
Челябинца разыскивают по подозрению в убийстве жены
15:58
Центр Екатеринбурга перекроют на два дня. Карта
1
15:57
Бывший глава Ульчского района Хабаровского края Иващук погиб на СВО
15:55
Чиновники начали поиски подрядчика, который сделает постамент для БМП-3 возле аэропорта Кургана
9
15:51
Интеграция мессенджера Max и «Госуслуг» завершится через несколько недель
1
15:50
Под Екатеринбургом провели акцию в поддержку бездомных животных, позвали депутата. Фото
1
15:49
Появились кадры со стройки отеля на месте военного вуза в Перми. Видео
1
15:48
КП: сыновья актера Краско продают историю его госпитализации за 20 тысяч рублей
1
15:48
В Кургане временно ограничат движение по одной из центральных улиц города
1
15:45
В ЯНАО резко подскочил спрос на услуги логопедов
15:45
Уедем на Савин: Курганская область приглашает развлечься с размахом на этнокультурном фестивале. Афиша
4
15:44
Торговые центры Екатеринбурга ввели скидки перед учебным годом: карта школьных базаров
1
15:35
В Приморье 19 вагонов с углем сошли с рельсов
15:34
Челябинцу платили за аренду квартиры наркотиками
1
15:33
В Челябинске заасфальтировали дорожку для бега
15:33
Стало известно, сколько абитуриентов поступило в главный вуз Кургана
3
15:31
В Челябинске отменили тендер в пять миллиардов на строительство линии метротрама
1
15:30
В Пермском крае для студентов вводят новые меры поддержки
15:28
Россияне могут нарваться на штраф из-за невымытых окон
7
15:28
В Минпросвещения объяснили новый стандарт школьной формы. Фото
7
15:25
Луна изменит цвет во время сентябрьского полнолуния
15:22
«Ядерное оружие — угроза планетарного масштаба»: глава тюменских армян высказался о трагедии в Хиросиме
4
15:16
В Калининграде арестовали человека, передававшего США данные России о спутниках
15:14
Политолог Дубравский: визит Уиткоффа может быть последним из-за действий Трампа
1
15:14
Пять человек претендуют на кресло челябинского депутата, обвиняемого в убийстве
15:14
В автобусах Кургана снова запустили систему бесконтактной оплаты. Фото
5
15:14
Почти целая семья погибла из-за чачи, купленной на рынке в Адлере
5
15:06
Суд принял решение по водителю автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти
15:04
Опознаны малолетки, ослепившие старика в Екатеринбурге. Фото
6
15:02
Курганцы стали чаще жаловаться на действия банков
2
15:02
Для свердловчан закатят фестиваль с мировой звездой
15:01
Где в ХМАО найти «царскую» ягоду: сборщики морошки рассказали о секретных плантациях
1
15:00
Академик Тишков: после землетрясения на Камчатке исчезнут некоторые острова
15:00
Пакистанские козы и лесные ежи: где в Перми посмотреть на животных в ожидании открытия зоопарка. Фоторепортаж
15:00
В Челябинске для детей на выходных устроят День Лабубу, турнир по баскетболу и ярмарку. Афиша
14:59
В МИД Венгрии назвали Украину нецивилизованным государством
14:58
В Госдуме предложили разрешить передавать аккаунты в соцсетях по наследству
1
14:50
Екатеринбуржец на иномарке въехал в БЦ и вылетел с парковки, упав на крышу. Фото, видео
14:49
Зеленский одобрил новые спецоперации в России
14:47
МИД КНР: процесс урегулирования конфликта на Украине вступает в решающий этап
2
14:46
Челябинские следователи задержали «коммунального короля» Екатеринбурга
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«Локомотив» сдал своего лучшего бомбардира в аренду из-за азартных игр
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Бесплатное образование и военная подготовка: боец СВО Исаев рассказал про молодежь в курганском казачестве
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Коляда запустил новый семейный проект в крупнейшем ТРЦ Екатеринбурга
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RTVI: в МГУ закрыли институт, изучавший телепортацию и машину времени
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Российские военные уничтожили безэкипажные катера ВСУ
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Минтуризма Египта рассказало россиянам о новых направлениях для отдыха
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Тюменская ЛДПР за год до выборов в облдуму определилась с лидерами списка
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Тюменский блогер начала карьеру и попала в Forbes после операции на мозге
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Пермяк отобрал квартиру у пенсионера, а после этого убил и сжег его
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Помощь СВО, казнь, борьба с ростом тарифов: что ЛДПР обещает свердловчанам перед выборами
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Появилось видео со встречи Путина и Уиткоффа
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В Москве началось отпевание потомка знатных родов Трубецких и Голицыных
14:19
Депортированные из РФ украинцы устроили голодовку на границе Грузии
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На Ямале паром незаконно занял береговую полосу реки
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В Тюмени закрылся бар, где избили одноногого мужчину
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На родине Ленина станет больше коммунистов и меньше единороссов. Инсайд
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Стало известно, какую сумму на самом деле получит новый тюменский лотерейный миллионер
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Владимир Путин принимает спецпосланника Трампа Уиткоффа в Кремле
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День свободы, маяков и святой Анны: что отмечают и запрещено делать 7 августа
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В Челябинской области суд приостановил работу «вонючего» завода, которым интересовался Бастрыкин
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Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов к 2035 году
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В «Жизньмарте» опровергли, что нелегально устраивали на работу детей
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Компания из Екатеринбурга обвинила дорожников ХМАО в фиктивном банкротстве
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Путин принял в Кремле Уиткоффа
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FT: пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения
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Кресла раздора: как решилась судьба итальянской реликвии в тюменском театре
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Bloomberg: Белый дом сам себе навязал срок урегулирования украинского конфликта
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