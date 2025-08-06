Пожарные со всей страны прошли сложную полосу препятствий в ХМАО. Фото

В Ханты-Мансийске прошел второй день соревнований МЧС России по спорту
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На соревнованиях взрослые атлеты преодолевали сложную полосу препятствий
На соревнованиях взрослые атлеты преодолевали сложную полосу препятствий Фото:

В Ханты-Мансийске 6 августа завершился второй день чемпионата и первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Сегодня в Ханты-Мансийске взрослые спортсмены состязались на полосе препятствий со множеством трудных элементов, требующих не только физической силы, но и высокой координации движений», — подчеркнули в официальном telegram-канале ведомства. Третий день соревнований запланирован на завтра, 7 августа.

Юные спортсмены в этот день демонстрировали мастерство в штурме учебной башни. Эта дисциплина считается одной из самых технически сложных в пожарно-спасательном спорте и требует от участников быстроты реакции, ловкости и выдержки.

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В Ханты-Мансийске 6 августа завершился второй день чемпионата и первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «Сегодня в Ханты-Мансийске взрослые спортсмены состязались на полосе препятствий со множеством трудных элементов, требующих не только физической силы, но и высокой координации движений», — подчеркнули в официальном telegram-канале ведомства. Третий день соревнований запланирован на завтра, 7 августа. Юные спортсмены в этот день демонстрировали мастерство в штурме учебной башни. Эта дисциплина считается одной из самых технически сложных в пожарно-спасательном спорте и требует от участников быстроты реакции, ловкости и выдержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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