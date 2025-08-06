В Ханты-Мансийске 6 августа завершился второй день чемпионата и первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Сегодня в Ханты-Мансийске взрослые спортсмены состязались на полосе препятствий со множеством трудных элементов, требующих не только физической силы, но и высокой координации движений», — подчеркнули в официальном telegram-канале ведомства. Третий день соревнований запланирован на завтра, 7 августа.
Юные спортсмены в этот день демонстрировали мастерство в штурме учебной башни. Эта дисциплина считается одной из самых технически сложных в пожарно-спасательном спорте и требует от участников быстроты реакции, ловкости и выдержки.
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