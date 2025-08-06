На борту теплохода «Лев Толстой» произошло массовое отравление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На борту теплохода «Лев Толстой» произошло массовое отравление
На борту теплохода «Лев Толстой» произошло массовое отравление Фото:

Десятки пассажиров теплохода «Лев Толстой», следовавшего по маршруту «Москва — Казань — Москва», пожаловались на симптомы массового отравления. Об этом сообщили журналисты.

«Массовое отравление произошло на борту теплохода „Лев Толстой“, курсирующего по маршруту „Москва — Казань — Москва“», — сообщил Life. По данным издания, у туристов появились жалобы на тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры. 

Начальные симптомы болезни появились уже в середине круизного путешествия. Точное количество пострадавших и степень тяжести их состояния не сообщается.

Судно, на борту которого произошло ЧП, принадлежит компании «Водоходъ». Причины массового отравления неизвестны. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Десятки пассажиров теплохода «Лев Толстой», следовавшего по маршруту «Москва — Казань — Москва», пожаловались на симптомы массового отравления. Об этом сообщили журналисты. «Массовое отравление произошло на борту теплохода „Лев Толстой“, курсирующего по маршруту „Москва — Казань — Москва“», — сообщил Life. По данным издания, у туристов появились жалобы на тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры.  Начальные симптомы болезни появились уже в середине круизного путешествия. Точное количество пострадавших и степень тяжести их состояния не сообщается. Судно, на борту которого произошло ЧП, принадлежит компании «Водоходъ». Причины массового отравления неизвестны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...