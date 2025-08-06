06 августа 2025

В жутком ДТП на трассе в Свердловской области погиб человек, еще четверо пострадали

В результате ДТП на трассе в Свердловской области погиб молодой пассажир
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии участвовало две машины - Haval и «ВАЗ-2114»
В аварии участвовало две машины - Haval и «ВАЗ-2114» Фото:

Стали известны подробности ДТП, произошедшего около Нижнего Тагила (Свердловская область) на пути в «Титановую Долину». В результате аварии погиб молодой мужчина, еще четверых участников столкновения госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции области.

«Водитель автомобиля „ВАЗ-2114“, двигаясь в сторону города Верхняя Салда, по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, столкновение с автомобилем Haval с последующим съездом в кювет. В результате ДТП пассажир „ВАЗ-2114“ — мужчина 2003 года рождения, житель города Верхняя Салда, погиб на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи», — пояснило ведомство. В аварии также пострадали пассажир автомобиля Haval, водитель ВАЗ-2114 и его двое пассажиров. Все они доставлены в медицинское учреждение города Нижний Тагил.

Для обеспечения безопасности движения на участке организовано реверсивное движение, работают сотрудники оперативных служб и следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту ДТП проводятся процессуальные действия, назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Стали известны подробности ДТП, произошедшего около Нижнего Тагила (Свердловская область) на пути в «Титановую Долину». В результате аварии погиб молодой мужчина, еще четверых участников столкновения госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции области. «Водитель автомобиля „ВАЗ-2114“, двигаясь в сторону города Верхняя Салда, по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, столкновение с автомобилем Haval с последующим съездом в кювет. В результате ДТП пассажир „ВАЗ-2114“ — мужчина 2003 года рождения, житель города Верхняя Салда, погиб на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи», — пояснило ведомство. В аварии также пострадали пассажир автомобиля Haval, водитель ВАЗ-2114 и его двое пассажиров. Все они доставлены в медицинское учреждение города Нижний Тагил. Для обеспечения безопасности движения на участке организовано реверсивное движение, работают сотрудники оперативных служб и следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту ДТП проводятся процессуальные действия, назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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