В жутком ДТП на трассе в Свердловской области погиб человек, еще четверо пострадали

Стали известны подробности ДТП, произошедшего около Нижнего Тагила (Свердловская область) на пути в «Титановую Долину». В результате аварии погиб молодой мужчина, еще четверых участников столкновения госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции области.
«Водитель автомобиля „ВАЗ-2114“, двигаясь в сторону города Верхняя Салда, по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, столкновение с автомобилем Haval с последующим съездом в кювет. В результате ДТП пассажир „ВАЗ-2114“ — мужчина 2003 года рождения, житель города Верхняя Салда, погиб на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи», — пояснило ведомство. В аварии также пострадали пассажир автомобиля Haval, водитель ВАЗ-2114 и его двое пассажиров. Все они доставлены в медицинское учреждение города Нижний Тагил.
Для обеспечения безопасности движения на участке организовано реверсивное движение, работают сотрудники оперативных служб и следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту ДТП проводятся процессуальные действия, назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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