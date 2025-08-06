Путин разговором с Уиткоффом заставил США лучше понять условия России

США получили более четкое представление о позиции России по завершению конфликта на Украине после визита в Москву специального посланника президента Дональда Трампа, Стивена Уиткоффа. Об этом 6 августа сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, комментируя переговоры американского дипломата с президентом РФ Владимиром Путиным.
«По итогам беседы мы теперь гораздо лучше понимаем, какие условия Россия считает необходимыми для урегулирования ситуации», — заявил Рубио. Его слова приводит Sky News.
Встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа прошла 6 августа в Кремле и длилась около трех часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества, обменявшись официальными позициями и посланиями от лидеров двух стран. Российская сторона передала Вашингтону свои условия по урегулированию ситуации вокруг Киева, а Москва получила соответствующие сигналы от президента США Дональда Трампа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.