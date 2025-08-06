06 августа 2025

Путин разговором с Уиткоффом заставил США лучше понять условия России

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США стали лучше понимать условия России для завершения конфликта на Украине, сказал Рубио
США стали лучше понимать условия России для завершения конфликта на Украине, сказал Рубио Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США получили более четкое представление о позиции России по завершению конфликта на Украине после визита в Москву специального посланника президента Дональда Трампа, Стивена Уиткоффа. Об этом 6 августа сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, комментируя переговоры американского дипломата с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По итогам беседы мы теперь гораздо лучше понимаем, какие условия Россия считает необходимыми для урегулирования ситуации», — заявил Рубио. Его слова приводит Sky News.

Встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа прошла 6 августа в Кремле и длилась около трех часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества, обменявшись официальными позициями и посланиями от лидеров двух стран. Российская сторона передала Вашингтону свои условия по урегулированию ситуации вокруг Киева, а Москва получила соответствующие сигналы от президента США Дональда Трампа.

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США получили более четкое представление о позиции России по завершению конфликта на Украине после визита в Москву специального посланника президента Дональда Трампа, Стивена Уиткоффа. Об этом 6 августа сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, комментируя переговоры американского дипломата с президентом РФ Владимиром Путиным. «По итогам беседы мы теперь гораздо лучше понимаем, какие условия Россия считает необходимыми для урегулирования ситуации», — заявил Рубио. Его слова приводит Sky News. Встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа прошла 6 августа в Кремле и длилась около трех часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества, обменявшись официальными позициями и посланиями от лидеров двух стран. Российская сторона передала Вашингтону свои условия по урегулированию ситуации вокруг Киева, а Москва получила соответствующие сигналы от президента США Дональда Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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