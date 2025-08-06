Помощник президента РФ назвал ключевые темы разговора Путина и Уиткоффа

Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили кризис на Украине и сотрудничество России и США
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Ушаков назвал беседу Путина и Уиткоффа продуктивной
Ушаков назвал беседу Путина и Уиткоффа продуктивной Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф обсудили перспективы двустороннего сотрудничества стран и украинский кризис на встрече в Кремле 6 августа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. 

«Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — заявил Ушаков. Информацию передает РИА «Новости».

Он также назвал встречу продуктивной и содержательной, а сам диалог — конструктивным и полезным. Кроме того, в ходе переговоров, которые длились около трех часов, президент РФ передал Вашингтону сигналы, касающиеся ситуации вокруг Киева. Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выразила определенную позицию по этому вопросу. В свою очередь, и Москва через Уиткоффа получила соответствующие послания от главы США Дональда Трампа.

Помощник президента РФ подчеркнул, что Владимир Путин имеет всю необходимую информацию о содержании переговоров, тогда как американскому лидеру еще не представили итоговый доклад. В связи с этим Ушаков воздержался от более подробных комментариев и рекомендовал дождаться, когда Стив Уиткофф проинформирует главу Белого дома о прошедшем диалоге. 

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Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф обсудили перспективы двустороннего сотрудничества стран и украинский кризис на встрече в Кремле 6 августа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.  «Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — заявил Ушаков. Информацию передает РИА «Новости». Он также назвал встречу продуктивной и содержательной, а сам диалог — конструктивным и полезным. Кроме того, в ходе переговоров, которые длились около трех часов, президент РФ передал Вашингтону сигналы, касающиеся ситуации вокруг Киева. Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выразила определенную позицию по этому вопросу. В свою очередь, и Москва через Уиткоффа получила соответствующие послания от главы США Дональда Трампа. Помощник президента РФ подчеркнул, что Владимир Путин имеет всю необходимую информацию о содержании переговоров, тогда как американскому лидеру еще не представили итоговый доклад. В связи с этим Ушаков воздержался от более подробных комментариев и рекомендовал дождаться, когда Стив Уиткофф проинформирует главу Белого дома о прошедшем диалоге. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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