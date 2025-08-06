Помощник президента РФ назвал ключевые темы разговора Путина и Уиткоффа

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф обсудили перспективы двустороннего сотрудничества стран и украинский кризис на встрече в Кремле 6 августа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — заявил Ушаков. Информацию передает РИА «Новости».
Он также назвал встречу продуктивной и содержательной, а сам диалог — конструктивным и полезным. Кроме того, в ходе переговоров, которые длились около трех часов, президент РФ передал Вашингтону сигналы, касающиеся ситуации вокруг Киева. Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выразила определенную позицию по этому вопросу. В свою очередь, и Москва через Уиткоффа получила соответствующие послания от главы США Дональда Трампа.
Помощник президента РФ подчеркнул, что Владимир Путин имеет всю необходимую информацию о содержании переговоров, тогда как американскому лидеру еще не представили итоговый доклад. В связи с этим Ушаков воздержался от более подробных комментариев и рекомендовал дождаться, когда Стив Уиткофф проинформирует главу Белого дома о прошедшем диалоге.
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