Трамп раскрыл, считает ли прорывом разговор Уиткоффа и Путина

Президент США Дональд Трамп 7 августа заявил, что не считает визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву прорывным событием. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на заявление главы Соединенных Штатов для журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
«Нет. Не назвал бы это прорывом», — прокомментировал Трамп поездку Уиткоффа в российскую столицу.
Визит Стива Уиткоффа в Москву состоялся на фоне сокращения Вашингтоном срока ультиматума по Украине и угрозы введения вторичных пошлин против РФ, если прогресса в урегулировании конфликта не будет достигнуто до 8 августа. Ранее политологи отмечали, что поездка спецпосланника свидетельствует о попытках США наладить диалог с Россией, однако существенных изменений в отношениях пока не ожидается.
