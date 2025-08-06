06 августа 2025

Трамп раскрыл, считает ли прорывом разговор Уиткоффа и Путина

Трамп признался, что не считает прорывом переговоры Уиткоффа и Путина
Президент США высказался о разговоре Уиткоффа и Путина в Москве
Президент США высказался о разговоре Уиткоффа и Путина в Москве Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп 7 августа заявил, что не считает визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву прорывным событием. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на заявление главы Соединенных Штатов для журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

«Нет. Не назвал бы это прорывом», — прокомментировал Трамп поездку Уиткоффа в российскую столицу.

Визит Стива Уиткоффа в Москву состоялся на фоне сокращения Вашингтоном срока ультиматума по Украине и угрозы введения вторичных пошлин против РФ, если прогресса в урегулировании конфликта не будет достигнуто до 8 августа. Ранее политологи отмечали, что поездка спецпосланника свидетельствует о попытках США наладить диалог с Россией, однако существенных изменений в отношениях пока не ожидается.

