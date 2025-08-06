Зачем спецпосланник Трампа, поставившего ультиматум РФ, летит в страну — объясняет политолог

Политолог Дудаков: Уиткофф приедет в Москву с экономическим предложением
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Дудаков заявил, что после визита Уиткоффа в Москву не стоит ждать серьезных изменений в отношениях России и США
Дудаков заявил, что после визита Уиткоффа в Москву не стоит ждать серьезных изменений в отношениях России и США Фото:

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с предложением по экономическому сотрудничеству, однако значимых изменений в отношения России и США его визит не принесет. Об этом сообщил политолог Малек Дудаков.

«Что касается Уиткоффа, то в данном случае он играет роль доброго полицейского, который приезжает в Москву с той или иной экономической сделкой, которую может предложить руководству России», — заявил Дудаков. Его слова приводит «Лента.ру».

Он отметил, что визит Уиткоффа свидетельствует о желании США наладить общение с Россией, несмотря на жесткую риторику Трампа. По словам Дудакова, сам приезд — это положительный сигнал, однако существенных изменений в ближайшее время ожидать не следует.

Дудаков также подчеркнул, что Россия не раз обсуждала с США варианты сотрудничества, однако Вашингтон пока не готов менять свою позицию по важным вопросам, в частности по украинскому направлению. Поэтому пространство для взаимодействия между странами остается узким.

Ранее Трамп сообщил, что Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа. Визит состоится за один-два дня до истечения срока ультиматума США, согласно которому Вашингтон может ввести вторичные пошлины против РФ при отсутствии прогресса в урегулировании на Украине в течение 50 дней, позднее этот срок Трамп сократил до 10 дней. Он истекает 8 августа. Российское руководство заявило, что давление со стороны США не изменит их условия урегулирования конфликта.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с предложением по экономическому сотрудничеству, однако значимых изменений в отношения России и США его визит не принесет. Об этом сообщил политолог Малек Дудаков. «Что касается Уиткоффа, то в данном случае он играет роль доброго полицейского, который приезжает в Москву с той или иной экономической сделкой, которую может предложить руководству России», — заявил Дудаков. Его слова приводит «Лента.ру». Он отметил, что визит Уиткоффа свидетельствует о желании США наладить общение с Россией, несмотря на жесткую риторику Трампа. По словам Дудакова, сам приезд — это положительный сигнал, однако существенных изменений в ближайшее время ожидать не следует. Дудаков также подчеркнул, что Россия не раз обсуждала с США варианты сотрудничества, однако Вашингтон пока не готов менять свою позицию по важным вопросам, в частности по украинскому направлению. Поэтому пространство для взаимодействия между странами остается узким. Ранее Трамп сообщил, что Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа. Визит состоится за один-два дня до истечения срока ультиматума США, согласно которому Вашингтон может ввести вторичные пошлины против РФ при отсутствии прогресса в урегулировании на Украине в течение 50 дней, позднее этот срок Трамп сократил до 10 дней. Он истекает 8 августа. Российское руководство заявило, что давление со стороны США не изменит их условия урегулирования конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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