Лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным захотел президент США Дональд Трамп. Американский лидер не исключает и встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, но без участия Евросоюза. Подробнее о готовящейся возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского — в материале URA.RU.
Встреча Трампа и Путина возможна уже на следующей неделе
Трамп собирается встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Желание пообщаться лично с российским лидером Трамп выразил после того, как спецпосланник США Стивен Уиткофф, беседовавший с Путиным, передал ему слова президента РФ о возможности такой встречи. Об этом сообщила газета The New York Times, которая ссылается на свои источники, знакомые с планом. Издание также пишет, что после возможной встречи с президентом РФ Трамп намерен провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским для урегулирования украинского конфликта.
Без ЕС
Встреча лидеров трех стран — США, России и Украины — возможна, но без участия европейских стран. Такую позицию озвучил Дональд Трамп, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Американский лидер считает, что участие в переговорах по украинскому конфликту должны принимать только три стороны, без представителей Евросоюза.
Трамп похвастался успехами в переговорах с Россией перед канцлером Германии
Об успехах в переговорах с Россией американский президент Дональд Трамп проинформировал канцлера Германии Фридриха Мерца. Лидер США сообщил о результативной встрече между своим спецпредставителем и президентом РФ. Об этом пишет издание Bild, ссылаясь на собственные источники. В ходе телефонного разговора Трамп акцентировал внимание Мерца на том, что встреча в Москве продолжалась примерно три часа и завершилась итогами, которые превзошли ожидания обеих сторон. По информации Bild, Трамп отметил: «Переговоры между Уиткоффом и Путиным оказались более продуктивными, чем предполагалось».
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