06 августа 2025

Пермские светофоры будут «общаться» с трамваями

Перекрестки Перми оборудуют системой приоритетного проезда трамваев
Новая система сократит задержки и повысит безопасность
Новая система сократит задержки и повысит безопасность

В 2026 году в Перми на 30 перекрестках появится система приоритетного проезда трамваев V2X (Vehicle To Everything). Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

«В 2026 году в Перми 30 перекрестков оборудуют системой приоритетного проезда трамваев. Система сократит задержки и повысит безопасность. Благодаря ей регион планирует снизить транспортные риски на 30% к 2030 году», — отметил Вешняков, передает издание «Текст». Новые технологии уже тестировали на двух перекрестках: улиц Лодыгина и Куйбышева, а также на пересечении улицы Макаренко и бульвара Гагарина.

Система V2X работает с помощью специальных датчиков, которые передают сигнал от трамваев к светофорам, автоматически включая для них зеленый свет. Внедрение такой технологии на всех светофорах позволяет увеличить скорость прохождения маршрута трамваев примерно на 10%. 

