В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) вырос гриб-животное, который может передвигаться и менять внешность. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, слизевик питается бактериями.
«Слизевики, к которым относится и род Тубифера, — это миксомицеты. Эти организмы являются чем-то средним между грибами и животными», — сообщили в нацпарке.
Слизевик в активной стадии своего развития напоминает гигантскую амебу, обитающую на сырых древесных остатках. Передвигается он медленно. Внешность он радикально меняет на стадии плазмодия. Потемнеет плодовое тело тубиферы, которое изначальное розовое. К этому времени гриб расстелится скоплением спорангиев. Сменив окрас, гриб станет малозаметным на лесной подстилке.
