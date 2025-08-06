06 августа 2025

Стала известна программа торжественного открытия нового Пермского зоопарка

На открытии нового Пермского зоопарка выступят ансамбли «Воскресенье» и «Иваны»
Праздничная программа запланирована с 10:00 до 20:00
Праздничная программа запланирована с 10:00 до 20:00

Пермский зоопарк 7 августа открывается для посетителей на улице Архитектора Свиязева 17В. Праздничная программа запланирована с 10:00 до 20:00.

«В течение всего дня на территории зоопарка ожидаются выступления: театров „Легкие крылья“, „Туки-Луки“, „Custodes“, группы „Настроение“ и проекта „Воздух“. Кроме того, заявлено шоу мыльных пузырей от „Holiday agency“ Алисы Гончаровой и картонная мастерская „Крокс-бокс“ от творческого пространства детей, подростков и молодых взрослых „Тут“, а также показательные кормления животных»», — сообщает Пермский зоопарк в telegram-канале. 

Программа:

10:00 показ документальных фильмов и мультфильмов;

11:00 выступление футбольной школы «Чемпион»;

14:00 Торжественное открытие нового зоопарка; 

14:30 Концертная программа: от школы художественного образования для одаренных детей Пермского края «Росток»;

15:15 Церемония подписания соглашения между Движением Первых Пермского края и Пермским зоопарком; 

15:25 Концертная программа: народный коллектив «Непоседы», театр-студия Елены Зайцевой, образцовая хореографическая студия «Веселые человечки», развлекательная компания Лунеговы, студия маленьких балерин CHUDI DANCE, танцевальная студия FREAK DANCE STUDIO;

17:45 Концертная программа «ПермьКонцерт»;

Ансамбль «Воскресенье», фолк-группа «Груша», ансамбль «Иваны», Театр танца «Академия Р»;

18:55 Камерный оркестр «Орфей», художественный руководитель и дирижер Петр Юрков и композитор, аранжировщик, саунд-продюсер Никита Савостин;

20:00 документальные фильмы и мультфильмы.

