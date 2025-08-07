Отравить военного ядом хотели подростки в Новосибирской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российских военных хотели отравить химическими веществами по заданию Украины
Российских военных хотели отравить химическими веществами по заданию Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Новосибирской области сотрудники ФСБ совместно со следователями пресекли попытку убийства военнослужащих Минобороны РФ, которую готовили двое подростков по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом в Новосибирской области предотвращено запланировано спецслужбами Украины по убийству военнослужащих его министерства защиты с применением опасных химических веществ», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетние получили от кураторов три заряда с опасными химическими веществами, способными вызвать острую сердечную недостаточность. Подозреваемые нанесли вещества на дверь и боковое зеркало заднего вида личного автомобиля одного из офицеров.

По данным служб, связь между подростками и заказчиками из Украины поддерживалась через мессенджер Telegram. Организаторы преступления вышли на исполнителей через интернет-ресурсы по поиску быстрых заработков и давали инструкции дистанционно. В ходе оперативных мероприятий были изъяты средства связи, подтверждающие координацию действий с территории Украины. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следственные действия продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новосибирской области сотрудники ФСБ совместно со следователями пресекли попытку убийства военнослужащих Минобороны РФ, которую готовили двое подростков по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом в Новосибирской области предотвращено запланировано спецслужбами Украины по убийству военнослужащих его министерства защиты с применением опасных химических веществ», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетние получили от кураторов три заряда с опасными химическими веществами, способными вызвать острую сердечную недостаточность. Подозреваемые нанесли вещества на дверь и боковое зеркало заднего вида личного автомобиля одного из офицеров. По данным служб, связь между подростками и заказчиками из Украины поддерживалась через мессенджер Telegram. Организаторы преступления вышли на исполнителей через интернет-ресурсы по поиску быстрых заработков и давали инструкции дистанционно. В ходе оперативных мероприятий были изъяты средства связи, подтверждающие координацию действий с территории Украины.  В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следственные действия продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...