Ограничения движения на Крымском мосту: что случилось 7 августа 2025

Ночью 7 августа движение на Крымском мосту ограничили больше чем на пять часов
Движение на Крымском мосту перекрыли в 2 часа ночи по московскому времени
Движение на Крымском мосту перекрыли в 2 часа ночи по московскому времени

Ночью 7 августа стало известно, что движение по Крымскому мосту ограничили для водителей. Информацию об этом рассказали в пресс-службе, которая информирует граждан о ситуации на подходах к мосту. Об ограничениях движения на Крымском мосту 7 августа 2025 — в материале URA.RU.

Когда закрыли движение на Крымском мосту

Информация о том, что движение по мосту перекрыто, появилось на официальном telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» в 02:08 по московскому времени. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — попросили в пресс-службе.

Перекрыто ли движение по Крымскому мосту сейчас

На текущий момент движение по Крымскому мосту возобновили. Информация об этом появилась в 07:45 по московскому времени. Таким образом, движение ограничивали примерно на пять с половиной часов.

Очередь из автомобилей на Крымском мосту

За время ограничения движения у моста встало довольно большое количество автомобилей. По данным пресс-службы, в 8 часов по московскому времени в очередь на ручной досмотра со стороны Тамани находились 1470 транспортных средств. «Время ожидания около четырех часов», — заявили в пресс-службе.

В очередь со стороны Керчи ситуация немного лучше. Там досмотр ожидают 850 автомобилей. Время ожидания в очереди — около трех часов.

Почему перекрыли движение по Крымскому мосту

Причины ограничения движения на Крымском мосту не разглашаются. В пресс-службе никак не комментировали то, из-за чего движение было приостановлено.

