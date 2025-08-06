Немецкие покупатели остались без челябинских семечек

Покупатели в Германии после введения экономических санкций остались без челябинских семечек. Как сообщила заместитель министра сельского хозяйства Инна Подшивалова, несмотря на ограничения, покупатели в Европе остались.
«Некоторые страны из перечня торговых партнеров исчезли. Германия у нас раньше покупала много семечек. В этой стране много русскоязычного населения. И челябинские семечки пользовались спросом», — рассказала Подшивалова на пресс-конференции в «Гранаде пресс».
Челябинцы поставляют продукцию почти в 40 стран мира. Продается 146 разных товаров из числа продовольствия. Основными направлениями экспорта стали страны СНГ, которые активно закупают крупы, растительные масла и кондитерские изделия. В частности, ячмень, произведенный в Южном Урале, пользуется высоким спросом в Казахстане, Иране и Китае.
В то же время некоторые товары отправляются в Польшу, а бренд «Увелка» экспортирует крупы в США, хотя объемы поставок значительно снизились. В планах на 2025 год продать за рубеж продуктов питания на 259 миллионов долларов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!