Поезда, следующие в Крым и обратно, задерживаются

Задерживаются семь поездов, следующих в Крым, и четыре - обратно
Задерживаются семь поездов, следующих в Крым, и четыре - обратно

Одиннадцать пассажирских поездов, следующих между Крымом и городами материковой части России, задерживаются в пути. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс».

По информации перевозчика, из числа задержанных поездов семь следуют на полуостров, четыре — в обратном направлении. Причины задержек не уточняются. «Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — говорится в сообщении telegram-канала «Гранд сервис экспресс».

Среди задержанных составов на Крымском направлении:

  • №585 Волгоград — Симферополь (отправлен 6 августа, задержка 4,5 часа);
  • №92 Москва — Севастополь (отправлен 5 августа, задержка 4 часа);
  • №173 Москва — Евпатория (отправлен 5 августа, задержка 4,5 часа);
  • №163 Москва — Феодосия (отправлен 5 августа, задержка 5 часов);
  • №28 Москва — Симферополь (отправлен 6 августа, задержка 3,5 часа);
  • №179 Санкт-Петербург — Евпатория (отправлен 5 августа, задержка 3 часа);
  • №474 Смоленск — Симферополь (отправлен 5 августа, задержка 1 час).

В обратном направлении движение затруднено у поездов:

  • №178 Симферополь — Санкт-Петербург (отправлен 6 августа, задержка 6 часов);
  • №174 Евпатория — Москва (отправлен 6 августа, задержка 5,5 часа);
  • №92 Севастополь — Москва (отправлен 6 августа, задержка 5 часов);
  • №98 Симферополь — Москва (отправлен 7 августа, задержка 1,5 часа).

Для пассажиров организовано дополнительное обеспечение: в поездах установлены кулеры с питьевой водой, нуждающимся предоставляется питание, в первую очередь детям и маломобильным пассажирам. Начальники поездов информируют пассажиров о ситуации. Актуальную информацию о движении можно получить на горячей линии перевозчика по телефону 8 800 775 54 53.

