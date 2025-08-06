06 августа 2025

В Пермском крае за неделю подскочили цены на бензин

Росстат: в Пермском крае средняя цена бензина за неделю выросла на 19 копеек
При этом дизельное топливо показало незначительное снижение
При этом дизельное топливо показало незначительное снижение

В Пермском крае за неделю с 29 июля по 4 августа средняя стоимость автомобильного бензина выросла на 19 копеек. Она достигла 60 рублей 79 копеек за литр. 

«Наиболее заметное повышение цен отмечено на бензин марок АИ-92 и АИ-95 — их стоимость увеличилась на 22 и 19 копеек соответственно, достигнув 57 рублей 85 копеек и 62 рубля 78 копеек за литр. Цена бензина марки АИ-98 повысилась на 10 копеек, составив 86 рублей 10 копеек. В то же время, дизельное топливо в регионе подешевело на 5 копеек и теперь стоит 71 рубль 85 копеек за литр», — говорится в отчете Росстата на официальном сайте. 

Эксперты отмечают, что среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) именно в Пермском крае сохраняется самая высокая стоимость дизеля. Для сравнения, средняя цена дизельного топлива по России составляет 71 рубль 49 копеек за литр, а по ПФО — 68 рублей 50 копеек. Стоимость бензина в ПФО в среднем составляет 59 рублей 32 копейки за литр, а по стране — 61 рубль 19 копеек, увеличившись за неделю на 17 копеек.

