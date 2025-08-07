Самолет «Уральских авиалиний» подал тревожный сигнал по пути в Сочи

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направляющийся из Домодедово (Москва) в Сочи, подал тревожный сигнал. Это следует из информации сервиса Flightradar, на котором отображается положение воздушных судов в реальном времени.

Код 7700, поданный в небе лайнером, сообщает о некой чрезвычайной ситуации. Этот сигнал сообщает службе управления воздушным движением, что с конкретным самолетом возникла проблема и требуется немедленная помощь.

«На борту самолtта Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет», — прокомментировали ситуацию «Уральские авиалинии» в своем официальном telegram-канале. Более никаких подробностей пока неизвестно.

