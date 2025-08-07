Самолет, вылетевший из Домодедово в Сочи, подал сигнал об опасности

Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321, следовавший рейсом из Москвы (аэропорт Домодедово) в Сочи, подал сигнал бедствия с кодом 7700. Об этом свидетельствует информация сервиса Flightradar, который отслеживает перемещения воздушных судов в реальном времени.
Сигнал 7700 на борту воздушного судна означает возникновение аварийной ситуации, которая может угрожать безопасности полета. По данным Flightradar, во время подачи сигнала самолет находился на высоте более 10 тысяч метров, однако его скорость составляла около 280 километров в час. Это существенно ниже стандартных показателей для подобной высоты. Сам онлайн-сервис может отображать данные с ошибками.
Спасатели МЧС прибыли ко взлетно-посадочным полосам в аэропортах Москвы и Ставрополя. Там готовятся встречать рейс из Москвы, отмечает telegram-канал Baza.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.